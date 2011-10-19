اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حفاری‌ علمی که توسط دانشگاه تهران در سال 1385 در تپه قبرستان صورت گرفت تعداد 18 قطعه سفال منقوش مربوط به هزاره دوم و سوم پیش از میلاد به دست آمد که برای مطالعه و بررسی به پژوهشگاه باستان‌شناسی دانشگاه تهران انتقال یافت و در جریان این سالها حاصل تحقیقات، نگارش مقالات علمی در سطح بین المللی و کتابی تحت عنوان "تغییرات سیاسی و اجتماعی دشت قزوین، کاوش‌های باستان‌شناسی تپه قبرستان" بود که با همت پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به چاپ رسید.

وی با اشاره به محوطه تاریخی تپه قبرستان افزود: تپه قبرستان در60 کیلومتری جنوب شهر قزوین و حدود شش کیلومتری روستای سگزآباد قرار دارد و مطالعات باستانشناسی در این محوطه از سال 1349 به سرپرستی دکتر عزت الله نگهبان آغاز و تا سال 1357 به طور مستمر ادامه داشته و در حال حاضر نیز توسط دانشکده باستان‌شناسی دانشگاه تهران حفاریهای علمی و مطالعات آن با همکاری و نظارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین صورت می‌ گیرد.

بیرانوند یادآورشد: بنا به نظر محققان، در این محوطه تعدادی ساختمان مسکونی، کارگاههای سفالگری و فلز کاری وجود داشته و در اوج رونق خود وسعتی حدود ده هکتار را در بر می‌گرفته که در کاوشهای صورت گرفته ارزیابی دقیق تر وسعت محوطه و بررسی دوره های استقراری آن از هزاره چهارم پیش از میلاد مورد نظر می باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ظرافت و زیبایی نقوش را از ویژگیهای سفال این منطقه خواند و تصریح کرد: از ویژگیهای سفال‌ این منطقه، ظرافت بیش از حد در تکنیک ساخت است که در بعضی از آنها ضخامت بدنه به یک یا دو میلیمتر می‌رسد و طرحهای زیبای منقش در بدنه این سفالها نقش گیاهان و حیوانات به صورت انتزاعی بوده که نشان از فرهنگ و تمدنی غنی منطقه دارد.

بیرانوند با ابراز خرسندی از انتقال این اشیای با ارزش تاریخی و هنری به موزه قزوین گفت: با تلاشی که از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در جهت غنای موزه اشیای تاریخی صورت گرفت 18 قطعه سفال منقوش ارزشمند به استان انتقال یافت که امیدواریم با برنامه ریزی‌های به عمل آمده بتوانیم این اشیای نفیس را در معرض دید علاقمندان قرار دهیم.