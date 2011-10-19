دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرونده کنکور دکتری سال 90 بسته شد. در واقع هر کس قبول شد و ثبت نام کرد به دکتری راه یافت و پرونده اش بسته شد. در نهایت بیش از 5 هزار نفر در دوره دکتری دانشگاهها ثبت نام کردند و پذیرفته شدند و دانشگاهها هم همکاری نسبتاً خوبی داشتند.

وی با بیان اینکه اکنون حدود 20 نفر نقص پرونده دارند افزود: حدود 200 نفر نقص پرونده داشتند که به تدریج مشکلات آنها حل شده است. نقص پرونده نیز به این معنی است که فرم پر نکرده و یا پاسخنامه آزمون دچار مشکل بوده است.

سرورالدین با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور دکتری گفت: دو مصوبه در زمینه آزمون دکتری داشتیم. یکی از این مصوبات تغییر نوع آزمون و تخصصی تر شدن آن بود که این کار در حال انجام است و این موضوع در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم با همکاری سازمان سنجش مراحل نهایی خود را طی می کند و توصیه شورای عالی انقلاب فرهنگی مراعات شده است.

وی گفت: همچنین به توصیه شورایعالی انقلاب فرهنگی، امسال تعدادی پذیرش داریم و این پذیرش را به سال دیگر موکول نمی کنیم که برای پذیرش این افراد پس از مشخص شدن دروس و مقاطع سئوالات، وقت امتحان تعیین می شود.

رئیس سازمان سنجش افزود: دروس در هفته آینده نهایی و مشخص می شود و وقت امتحان نیز در محدود زمانی دی ماه خواهد بود. البته احتمال یک ماه اختلاف زمانی وجود دارد.

وی گفت: نکته تعیین کننده در این زمینه ظرفیتی است که باید از سوی دانشگاهها اعلام و به سازمان سنجش ارائه شود تا بتوانیم بر اساس آن در زمینه آزمون اطلاع رسانی کنیم. اکنون بخشی از ظرفیت از سوی دانشگاهها اعلام شده است اما باید تاریخ نهایی ارائه ظرفیت ها مشخص شود.

سرورالدین با بیان اینکه حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم مسئول این کار است گفت: در فرایند آزمون باید ظرفیت دانشگاهها مشخص شود و تا زمانی که این ظرفیت نهایی و ابلاغ شود سازمان سنجش نیز آزمون را برای تکمیل ظرفیت در سال 90 برگزار می کند.

وی درباره سال تحصیلی پذیرش داوطلبانی که از این طریق پذیرفته می شوند، گفت: این افراد برای سال تحصیلی 90 و ترم بهمن پذیرش می شوند.

وی خاطرنشان کرد: قرار شده است که برای این آزمون دوباره ثبت نام صورت گیرد. این ثبت نام یک ماه قبل از زمان نهایی آزمون صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: این آزمون غیر از آزمون دکتری سال 91 است چرا که این آزمون در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تکمیل ظرفیت دکتری سال 90 است.

وی گفت: در مراحل اولیه آزمون دکتری گفته شده بود که سعی می شود دو بار آزمون دکتری در فروردین و آذر ماه هر سال برگزار شود اما این موضوع الزام نبود و گفته شده بود که در صورت وجود شرایط مناسب اینگونه عمل خواهد شد.

سرورالدین با بیان اینکه آزمونی که در آذر ماه برگزار شد آزمون فوق العاده محسوب می شد یادآور شد: اکنون وضعیت به گونه ای شده است که با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آزمون فوق العاده در زمستان خواهد بود و از دانشگاهها هم خواسته شده است که ظرفیت جدید ایجاد کنند. در واقع ظرفیت های معمول جداگانه بوده و غیر از آن باید ظرفیت جدید ایجاد کنند.

وی درباره امکان ایجاد ظرفیت جدید برای دانشگاهها در تربیت دانشجوی دکتری به مهر گفت: این موضوع مورد بحث قرار گرفته و رئیس جمهور از طریق وزیر علوم در جریان این موضوع قرار گرفته و طرح هایی در این زمینه در حال بررسی است. ضمن اینکه باید از کمیسیون آموزش مجلس هم تشکر شود که تصمیم گرفتند به طور جدی بودجه لازم را در این زمینه در نظر بگیرند.