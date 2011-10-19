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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

پنجشنبه برگزار می شود؛

سخنرانی پروفسور کمالی پور در دانشگاه مالزی با عنوان آینده نشر علمی

سخنرانی پروفسور کمالی پور در دانشگاه مالزی با عنوان آینده نشر علمی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سخنرانی پروفسور "یحیی کمالی پور" استاد علوم ارتباطات از دانشگاه پوردو آمریکا پنجشنبه در دانشگاه لیم کوک وینگ (Limkokwing) مالزی برگزار می شود.

استاد ارتباطات دانشگاه لیم کوک وینگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر افزود: این سخنرانی با عنوان "آینده نشرعلمی، دیجیتال در برابر چاپ" و با هدف تبادل اندیشه و تجربیات بین اساتید، دانشجویان و فعالان عرصه رسانه برنامه ریزی شده است.

دکتر"عباس قنبری" برگزاری این نشست و سخنرانی علمی را با اهمیت توصیف کرد و در این باره گفت: انتشار اخبار بصورت چاپ و یا دیجیتالی چالشی است که در جهان ارتباطات ایجاد شده و بایستی محاسن و معایب آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار داد.
 
سخنرانی پروفسور کمالی پور روز پنجشنبه 20 اکتبر از ساعت 16 الی 18 در سالن Fame دانشگاه لیم کوک وینگ برگزار می شود.
 
از پروفسور کمالی پور که بخش ارتباطات دانشگاه پوردو امریکا را بعهده دارد آثار متعددی منتشر شده که از میان آنها می توان به گوناگونی فرهنگی و رسانه های آمریکا،رسانه های جمعی در خاورمیانه، ارتباطات جهانی و رسانه ها، قدرت و سیاست درعصر دیجیتال اشاره کرد.
کد مطلب 1437267

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