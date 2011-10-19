بازارهای هرمزگان در قبضه مواد آرایشی تقلبی

به گزارش خبرنگار مهر، استان هرمزگان یکی از استانهای مرزی کشور است که به لحاظ تجاری و اقتصادی بودن آن و هم مرز بودن با کشورهای حاشیه خلیج فارس در معرض بیشتر ورود مواد آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق است از این رو قیمت ارزان این کالاها در بازارهای هرمزگان مشتریان بسیاری را به خود جلب کرده تا جائیکه این مواد آرایشی و بهداشتی در سایر استانها مشتریان بسیاری را پیدا کرده و به شیوهای مختلف و غیر قانونی به این استانها فرستاده می شود.

ایران سومین مصرف کننده لوازم آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه است و 90 درصد لوازم آرایشی مصرف شده در کشور واردات می شود که بیش از 50 درصد لوازم آرایشی نظیر کرم پودر، رژلب و ریمل های آرایشی موجود در بازار، تقلبی هستند.

استفاده از لوازم آرایشی و مواد محافظ پوست، بخشی از عادات روزانه اغلب خانمها است و بخشی از این افراد تا به حال مشکلات و عوارض ناشی از مصرف این مواد را حداقل یک بار تجربه کرده اند، این عوارض می توانند پس از چند بار و یا چند سال استفاده بروز کند، بدیهی است که شدت و احتمال بروز عوارض در مواد آرایشی تقلبی بیشتر خواهد بود.

بر اساس تحقیقات و پژوهشهای وزارت بهداشت حساسیت به عنوان شایع ترین عارضه، کچلی، آکنه و جوش سرسیاه، صدمات کبدی "ناشی از سم آفلاتوکسین موجود در مواد آرایشی غیر مجاز"، اثر ناخوشایند ناشی از زخم روی پوست، کم کاری غده فوق کلیوی از عوارض عمده استفاده از لوازم آرایشی وبهداشتی تقلبی اعلام شده است.

این در حالی است که دکتر میرهادی عزیز جلالی مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران رنگ و بوی به‌ کار رفته در لوازم آرایش را شایع‌ترین علت ایجاد حساسیت‌های پوستی عنوان کرد و اعتقاد دارد که ایجاد جوش‌، حساسیت و قرمزی، رشد میکروبها و لک از عوارض استفاده از لوازم آرایش می‌باشد که می‌تواند باعث پیری زودرس پوست شود. حتی لوازم آرایشی مرغوب و استاندارد نیز عوارض گسترده‌ای را برای پوست ایجاد می‌کند، در صورتیکه این لوازم نامرغوب، بدون مجوز وزارت بهداشت و از مکانهای غیر استاندارد تهیه شود می‌تواند عوارض پوستی جبران ناپذیری را به وجود آورد.

ارزان بودن قیمت لوازم آرایشی تقلبی مارکهای معروف

دلیل اصلی مصرف گسترده این لوازم ارزانی آنهاست. تقریبا اکثر آنها نامرغوب هستند و مصرف کنندگان هم بدون توجه کافی به کیفیت مواد از آنها استفاده می کنند، ارزانی محصولات آرایشی معلول ورود کالاهای قاچاق و تقلبی است و بیش از 50 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران تقلبی است و متاسفانه خانمها هم به دلیل قیمت پایین، این لوازم را خریداری و دچار بیماریها و عوارض مختلف پوستی می شوند.

بسیاری از این محصولات در کشورهای همسایه به صورت تجاری تولید می شوند و از استانداردهای لازم بی بهره اند. به دلیل نبود ضوابط کنترلی دقیق، این نوع محصولات به راحتی به صورت فله ای وارد بازار مصرف داخلی کشور می شود. بیشتر اجناس تقلبی از افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس وارد ایران می شود.

800 میلیون دلار مواد آرایشی بهداشتی مصرفی در ایران از راه قاچاق وارد می شود

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور اظهارداشت: از کل مواد آرایشی بهداشتی مصرفی در کشور 800 میلیون دلار از آن به صورت قاچاق وارد می شود.

مهدی ابویی عنوان کرد: سالانه در کشور دو میلیون دلار مواد آرایشی و بهداشتی مصرف می شود که 800 میلیون دلار از آن به صورت قاچاق و غیر قانونی به کشور وارد می شود.

بیش از 70 درصد مواد آرایشی و بهداشتی در بازار هرمزگان غیرمجاز و قاچاق است

مدیر نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی هرمزگان گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن این استان متاسفانه بیش از 70 درصد از مواد آرایشی و بهداشتی موجود در سطح بازار غیرمجاز و قاچاق هستند.

مریم السادات موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روی این موضوع با همکاری بازرگانی، سازمان تعزیرات ، 167 مورد بازدید از مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی داشتیم که از این تعداد هفت هزار و 600 قلم کالای غیر بهداشتی و آرایشی غیر مجاز توقیف شد.

وی افزود: به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن این استان متاسفانه بیش از 70 درصد مواد آرایشی و بهداشتی موجود در سطح بازار از نوع غیر مجاز و قاچاق بوده که نیاز به همکاری همه دست اندرکاران و ارگان های مربوطه است.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی هرمزگان تصریح کرد: در سال گذشته در راستای اهداف نظام 136 مورد بازدید فنی و بهداشتی از 52 واحد تولیدی فعال در استان صورت گرفت که سه مورد از واحد های متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و همچنین 160 مورد نیز نمونه برداری از مراکز تولیدی انجام شد.

امید است تا مسئولان استان هرمزگان توجه بیشتری نسبت به کنترل مرزهای آبی و خشکی استان داشته باشند.