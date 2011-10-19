  1. استانها
  2. همدان
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

فامیل کریمی در گفتگو با مهر:

همدان آماده برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک است

همدان آماده برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک است

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی - امنیتی استاندار همدان گفت: فضای کلی استان همدان آماده برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان است و امکانات و بسترهای لازم برای برگزاری جشنواره‌ای پویا فراهم شده است.

علی اکبر فامیل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره تئاتر برای دومین سال پیاپی در استان همدان برگزار می‌شود و استان سابقه برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان را نیز دارد، گفت: برگزاری جشنواره تئاتر در سال جاری به مراتب سهل تر از دوره قبل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه استان همدان به لحاظ توانمندی در حوزه مدیریتی و فضاهای مرتبط با این موضوع، در برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مشکلی ندارد، گفت: همدان نهایت تلاش خود را برای برگزاری این جشنواره به نحو به کار می گیرد.

فامیل کریمی با اشاره به بررسی نیازهای کودکان و نوجوانان در آثار نمایشی عنوان کرد: حوزه کودک حوزه‌ای تک بخشی نیست بلکه حوزه‌ای فرابخشی است و پیوست حوزه‌های دیگر به شمار می رود.

فامیل کریمی سرمایه‌گذاری در بخش کودک را مهم دانست و با بیان اینکه نگاه به بخش کودکان و نوجوانان نباید نگاه هزینه‌‌ای باشد، اظهار داشت: نگاه به بخش کودکان و نوجوانان باید نگاه سرمایه‌گذاری باشد چرا که سرمایه گذاری در این بخش موجب نشاط و شادابی جامعه می‌شود.

معاون سیاسی- امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه کودکان و نوجوانان مدیران فردایی هستند که امروز باید برای آن سرمایه‌گذاری شود، گفت: در این صورت در آینده شاهد مدیرانی پویا و توانمند در بخش‌های مختلف خواهیم بود.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1437276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها