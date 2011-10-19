نمایشگاه‌ کتاب استانها متناسب با فرهنگ بومی باشد

میر جلال الدین کزاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر بخواهیم نمایشگاه‌های استانی کتاب را از سایر نمایشگاه های فراگیر کتاب که در سراسر کشور برگزار می شوند جدا کنیم، باید کتاب هایی را به این نمایشگاه بیاوریم که در پیوند بنیادین با آن استان باشند و فرهنگ آن استان را به نمایش بگذارند.

میرجلال الدین کزازی تاکید کرد: با ارائه کتاب‌هایی که متناسب با فرهنگ هر استان باشد، شناختی ژرف‌تر و استوارتر از ویژگی‌ها و نیازهای آن استان به دست خواهد آمد.

وی گفت: اما حقیقت این است که ما در تمام استان‌های ایران به بسندگی، کتاب و فرآورده‌های فرهنگی که در پیوند با آن استان باشند، نداریم.

وی افزود: از سویی اگر بخواهیم تنها این گونه کتاب ها و فرآورده‌ها به نمایش گذاشته شوند، نمایشگاهی بزرگ و با شکوه پدید نخواهد آمد.

این محقق و نویسنده کرمانشاهی تاکید کرد: از این رو در نمایشگاه استانی هم مانند دیگر نمایشگاه‌ها همه گونه کتاب در پیش نهاده می شود و شاید راه چاره برای معرفی فرهنگ آن استان، این است که در نمایشگاه های استانی کتاب، بخش ویژه ای را به کتاب ها در پیوند و وابسته به استان میزبان، در نمایشگاه کتاب اختصاص دهند و گرانیگاه، کانون و تلاش و تکاپوی فرهنگی نمایشگاهی نظیر سخنرانی نویسندگان و پژوهشگران، برنامه های هنری و نقد و معرفی کتاب نیز در همان بخش ویژه باشد. علاوه بر این مسئولان برای برپایی نمایشگاه بکوشند تا این نمایشگاه ها رنگ و رخسار بومی و استانی داشته باشند.

کزازی، برگزاری چنین نمایشگاه هایی را در استانهای مختلف به ویژه در استان کرمانشاه موثر دانست و تصریح کرد: این نمایشگاه‌ها در دسترسی مردم به کتاب و ایجاد و شوق کتابخوانی در آنها گام موثری است، همچنین در استان های گوناگون می تواند به دست اندر کاران فرهنگی ایده هایی نو برای نگارش و ایجاد آثاری پرمایه دهد و نیز سررشته هایی را به دست ناشران کتاب می دهد تا سنجیده تر و بهتر برنامه بریزند و کارهای تولید کتاب را پیش ببرند.

میرجلال الدین کزازی مترجم ایرانی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگر ادبیات است. که در 28 دی 1327 در استان کرمانشاه در خانواده‌ای فرهنگی چشم به جهان گشود. از همان دوران کودکی به فرهنگ و ادبیات ایران علاقه وافری نشان می داد.

وی مشهور به استفاده از واژه‌های پارسی "سره" در نوشته‌ها و گفتارهای خود است.