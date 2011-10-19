اعزام دو هزار دانش آموز ملاردی به مناطق جنگی

سرهنگ پاسدار محمد قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان برای بازدید از مناطق جنگی جنوب کشور در قالب کاروانهای راهیان نور عازم این مناطق شدند.

وی عنوان کرد: این اولین گروه از دانش آموزان کاروان راهیان نور ملاردی بود که عازم جنوب کشور شد و در مراحل بعدی این تعداد به دو هزار نفر افزایش خواهد یافت.

قدیری گفت: اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی بخشی از مرحله عملی درس آمادگی دفاعی دانش آموزان است که با هدف آشنایی آنها با وضعیت زندگی رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس صورت می گیرد.

وی افزود: این کاروان به مدت چهار روز از مناطق جنگی خوزستان فتح المبین، رمضان و شلمچه بازدید خواهند کرد.

