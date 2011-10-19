به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی برناما "موخریز ماهاتیر" که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت سهم سرمایه گذاری خارجی را 5/19 میلیارد رینگیت و سهم سرمایه گذاری داخلی را 5/16 میلیارد رینگیت عنوان کرد.

ماهاتیر در ادامه افزود: بخش عمده سرمایه گذاری های خارجی در بخشهای محصولات الکترونیکی، محصولات فلزی، محصولات شیمیایی، تولیدات غذایی و محصولات معدنی غیر فلزی و سهم سرمایه گذاری های داخلی در بخش های تجهیزات حمل و نقل، مواد نفتی، محصولات فلزی و محصولات الکترونیکی بوده است .

وی در پایان گفت شرکت پروتون یک میلیارد و 600 میلیون رینگیت برای توسعه طرح "پروتون سیتی" در مالزی هزینه کرده است .

طرح پروتون سیتی در سال 1996 همسو با “چشم انداز دوهزار و بیست مالزی” توسط دولت این کشور آغاز شد و قرار است به یک شهر صنعتی اقامتی تجاری و خانه صنعت اتوموبیل سازی مالزی تبدیل شود.

لازم به یادآوری است که هر رینگیت معادل 400 تومان است .