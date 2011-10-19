به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم بیات گفت: حجم نوشابه‌های انرژی‌زا نباید بیش از 500 میلی‌لیتر باشد، این درحالی است که حداکثر مقدار کافئین در این نوشابه‌ها، 350 میلی‌گرم در کیلوگرم است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران افزود: بر اساس یافته‌های علمی، یک بزرگسال می‌تواند بدون رسیدن آسیبی به بدن در حدود 400 میلی‌گرم در کیلوگرم در روز استفاده نماید که این مقدار برای کودکان و زنان باردار به میزان 300 میلی‌گرم در کیلوگرم کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: شهروندان باید توجه کنند که مقدار کلی کافئین که از مجموع مصرف چای، قهوه، نوشابه انرژی‌زا و سایر مواد غذایی جذب بدن می‌شود، نباید از 400 میلی‌گرم بیشتر باشد.

به گفته بیات، مصرف بیش از حد مجاز این فرآورده‌ها به دلیل داشتن اسیدهای آمینه شاخه‌دار و کافئین می‌تواند باعث علائمی چون تحریک سیستم عصبی، سردرد و تهوع و استفراغ شود. ضمن اینکه مصرف بیش از حد نوشابه‌های انرژی‌زا در افراد مبتلا به صرع یا بیماری های مغزی و عصبی نیز می‌تواند موجب سکته‌های مغزی و قلبی شود.

وی افزود: مطابق استاندارد ملی ایران به شمار 6629 نوشابه انرژی‌زا نوشابه ورزشی است که برای بدن انرژی فراهم می‌کند و در صورتی که به آن پرانرژی می‌گویند که حداقل برای 250 کیلوژول انرژی به صورت کربوهیدرات در 100 میلی‌لیتر باشد.

بیات گفت: این نوشابه ها جبران آب و انرژی از دست رفته پس از فعالیت های ورزشی استفاده می‌شود تا جایگزین آب و الکترولیت تعریق شده از بدن شود.

وی اظهار داشت: نوشابه‌های فوق باید حاوی آب، انواع شیرین‌کننده های طبیعی و مصنوعی، مواد معدنی، ویتامین‌ها و انواع اسیدهای آمینه‌دار مانند تاورین و اینوزیتول و مواد افزودنی مانند کافئین، گوارانا، نگه دارنده ها و رنگ‌های مجاز خوراکی و آنتی اکسیدان ها با مقادیر مشخص شده در استانداردهای ملی باشد.