گیتی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازطراحی سیستم پرداخت جوایز صادراتی گفت: از 15 آبانماه، تمامی استانها باید پرونده‌های جوایز صادراتی را از طریق این سیستم ثبت کنند، بر این اساس اطلاعات صادرکنندگان سال 1389 نیز باید توسط سیستم جدید وارد شود.

مدیرکل امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: 77.5 درصد جوایز صادراتی معوقه صادرکنندگان زیر 30 میلیون تومان اعلام شده است که این رقم به زودی پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: تنها تفاوت این سیستم با سیستم قبلی آن است که مشوق های غیرمستقیم و جوایز صادراتی بخش خدمات نیز به آن اضافه شده است.

به گفته توانا، در حال حاضر در 4 استان که شامل تهران، قم، زنجان و قزوین مرحله آزمایشی اجرای این سیستم در حال اجراست که این استان ها باید طی دو هفته آینده اطلاعات را به سیستم جدید وارد و مشکلات بوجود آمده را اعلام کنند.