ديكتاتور بغداد مشاعر خود را از دست داده است

صدام در پيام خود از اعضاي هيات دولت وشوراي فرماندهي ومسوولان حزب بعث خواست تا ليستي از اموال منقول وغير منقول را كه در اختيار آنان است تسليم رئيس جمهوري عراق نمايند .

ظاهرا صدام حسين به علت اختفاي طولاني وفرارهاي متوالي از دستگيري ويا قتل اكثر دولتمردان سابق رژيم بعث بي خبر است و يا هنوز نمي خواهد به خود بقبولاند كه رژيم وي سرنگون شده است .

آخرين پيام صدام نشان مي دهد كه وي به علت شرايط سخت زندگي كه در طول 3 دهه گذشته به آن عادت نداشته ونيز قطع رابطه با نزديكان خود تعادل رواني خود را از دست داده است .

اين پيام كه نياز به تجزيه وتحليل "سيكولوژيستي" دارد گوياي آن است كه ديكتاتور مخلوع عراق براي مخاطبين خود هيچگونه پيام مشخص وروشني ندارد وبه يك سلسله مسائل حاشيه اي وغير واقعي پرداخته .

در اين پيام صدام حسين بدون توجه به شرايط موجود عراق وبروز ناامني واشغال اين كشور توسط آمريكا به نحوه استفاده مردم عراق از اموال غارت شده حزب منحله بعث اشاره كرده است .

اين امر نشان مي دهد كه صدام بكلي اميد خود را به باز گشت به صحنه سياسي از دست داده و شايد تنهاهدف او اين است كه به خانواده خود اطلاع دهد كه همچنان زنده است !!

طبيعي است نيروهاي آمريكا كه حلقه محاصره صدام را هر روز تنگتر مي كنند در اين شرايط مايلند شبيه سريال معروف "تام وجري " عمل كنند.

نيروهاي آمريكايي كه حداقل محدوده جغرافيايي اختفاي صدام را به خوبي شناسايي كرده اند ترجيح مي دهند تا با تاني وكندي ديكتاتور سابق بغداد را تعقيب نمايند تا مردم را همچنان در هيجان وترس ناشي از احتمال باز گشت وي به قدرت باقي بگذارند.

اكثر مردم عراق كه همچنان از آثار رواني ناشي از سلطه مخوف ديكتاتور بغداد رنج مي برند به دليل وحشت از احتمال باز گشت دوباره وي به قدرت نفس ها را در سينه حبس كرده و در انتظار حوادث بعدي هستند .

ملت عراق يك بار نيز نيرنگ وفريب آمريكا را خورده و انتفاضه شعبان سال 1991 را به خوبي به ياد دارند.

در آن سال وپس از شكست ارتش بعث عراق در كويت وزماني كه شيعيان جنوب عراق عليه حكومت رو به زوال بعث شورش كردند جرج بوش پدر به بقاياي رژيم صدام اجازه داد تا شيعيان را سركوب كنند كه در جريان آن بيش از 150 هزار تن از اهالي مستضعف جنوب عراق جان خود را از دست دادند.

بنا براين وضعيت عراق اكنون به گونه اي است كه مردم بيش از آنكه به اصل اشغال كشورشان توسط آمريكا بيانديشند خود را به موضوع سرنوشت صدام واحتمال باز گشت وي به قدرت مشغول كرد ه اند.

برخي شبكه هاي عربي نيز در اين شرايط به اين بعد ونيز بعد مربوط به ساختار مذهبي عراق دامن مي زنند تا در فرصت مناسب ودر صورتي كه اكثريت ملت عراق در آينده قدرت را به دست گرفتند اختلافات مذهبي را در اين كشور تشديد نمايند.