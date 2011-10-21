ابوالفضل معصومی‌فر، مدیر کل صدای استان‌ها در پاسخ به این سئوال که وضعیت پژوهش را در رسانه ملی در عرصه‌های مختلف همچون تولید، برنامه‌سازی، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، مدیریت و... چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به خبرنگار مهر گفت: تاثیر تحقیق و پژوهش در انجام هر فعالیتی به ویژه عرصه تولید برنامه بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه افزود: اما اینکه چقدر توانسته‌ایم فعالیت‌های خود را در عرصه مدیریت، برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی در رسانه با محوریت پژوهش پیش ببریم، بحث مفصلی است، ولی به طور خلاصه باید بگویم اصولاً انجام فعالیت‌های پژوهش‌محور در هر زمینه و رشته‌ای مستلزم ایجاد باور و پذیرش عمومی در لزوم پژوهش برای هر نوع فعالیت در آن محیط است.

مدیر کل صدای استان‌ها خاطرنشان کرد: به نظرم هنوز این باور و اعتقاد عمومی و فراگیر در عرصه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان کشور آن ‌گونه که باید شکل نگرفته است. نکته دیگر در این مورد، کیفیت پژوهش‌ها و اساساً تربیت نیروهای تخصصی و حرفه‌ای پژوهشگر به ویژه در فعالیت‌های رسانه‌ای و برنامه‌سازی است.

معصومی‌فر ادامه داد: واقعیت این است که شاید انبوهی از پژوهش‌ها در موضوع‌های مختلف رسانه‌ای و غیررسانه‌ای انجام شده است، ولی اینکه چه تعداد قابلیت‌ بهره‌گیری و استفاده در تولید برنامه یا حتی مدیریت رسانه داشته باشند یا به چه میزان برنامه‌سازان مدیران ذی ‌ربط تمایل و توان بهره‌گیری از نتایج این پژوهش را در فعالیت‌های رسانه‌ای خود داشته باشند، جای تردید و ابهام است.

مدیر کل صدای استان‌ها افزود: بجز بخشی از پژوهش‌های میدانی نظیر افکارسنجی و نظرسنجی‌های ادواری از مخاطبان برنامه شبکه‌های مختلف که با ارائه تصویر واقعی از سلیقه و ذائقه آنها برای تنظیم و جهتگیری مناسب برنامه‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در بقیه نیازهای پژوهشی به ویژه پژوهش‌های برنامه‌ای خلاهای جدی وجود دارد که باید با تلاش مضاعف همه دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران به سامان برسد.

وی درباره تفاوت عمده شبکه‌های استانی صدا با شبکه‌های سراسری گفت: تفاوت عمده در نوع ماموریتی است که برای هر کدام تعریف شده است. شبکه‌های سراسری متناسب با حوزه تخصصی خود، مخاطبانی از اقشار مختلف را در سراسر کشور پوشش می‌دهند، ولی شبکه‌های استانی صدا به نیازهای مخاطبان خود در حوزه جغرافیایی استان توجه دارند.

معصومی‌فر در پایان افزود: طبیعی است در چنین شرایطی مسائل مهم شبکه‌های استانی پرداختن به موضوعات مورد علاقه ساکنان همان استان نظیر فرهنگ، تاریخ، شخصیت‌ها، مفاخر، آداب و سنن بومی و زبان و لهجه محلی باشد. در واقع شبکه‌های استانی صدا، بازتاب‌دهنده دغدغه‌های ساکنان استان خود هستند.