بازی خطرناک استیلی و پروین با نفت/ شهرآوردی با طعم "باران و نم"

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، هفته دیدارهای حساس و تعیین کننده است، از بازی راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان که نخستین بازی هفته است تا دیدار پایانی هفته که بین ذوب آهن و استقلال برگزار می شود، همه و همه جذاب و تماشایی است. در زیر اشاره‌ای گذرا به دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور خواهیم داشت که از روز پنجشنبه آغاز می شود:

راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان

تیم علی دایی در مصاف با تیم پرستاره استقلال خوب بازی کرد و حتی تا دقیقه 75 برنده مسابقه بود اما بازهم مساوی کرد. شکست و تساوی‌های پی در پی تیم علی دایی را فانوس بدست کرده و فاصله این تیم را با انتهای جدول به حداقل رسانده است. دوای درد تیم راه آهن بحران‌زده فقط و فقط پیروزی است و به قول دایی با چند برد پی در پی تیمش به میانه جدول می رسد.

راه آهنی‌ها این هفته بازهم یک بازی سخت و دشوار پیش رو دارند. حریف روز پنجشنبه آنها تیم سپاهان است که در داشتن ستاره و بازیکن خوب کم از استقلال ندارد. از شانس خوب علی دایی این بازی در خانه راه آهن برگزار می شود و امتیاز بازی خانگی تیم او را یک گام جلوتر از سپاهان قرار می دهد.

حریف تیم راه آهن از یک بابت انگیزه بیشتری نسبت به میزبان خود دارد و آنهم حضور کریم قنبری روی نیمکت این تیم است. او که می خواهد توانایی‌هایش را به مدیران سپاهان اثبات کند، محکوم به شکست راه آهن است، پس با همه توان به مصاف این تیم خواهد آمد. با این اوصاف مسابقه روز جمعه تقابل اندیشه دو مربی است که یکی انگیزه بالایی برای اثبات خود دارد و دیگری از تساوی و شکست بیزار است و فقط پیروزی را جستجو می کند.

فولاد خوزستان - مس کرمان

نبرد فولاد و مس عنوانی جالب توجه برای این بازی و البته تقابل دو تیمی است که حال و روز متفاوتی دارند. تیم مجید جلالی که فصل یازدهم لیگ را با فراز و نشیب پشت سرگذاشته این روزها دوران نشیب را طی می کند و روز پنجشنبه باید پذیرای تیمی باشد که با میل و انگیزه بالا در حال فرار از انتهای جدول است. زمانی که به نام دو قربانی اخیر جاه طلبی شاگردان "میروسلاو بلاژویچ" یعنی پرسپولیس و سپاهان نگاه می کنیم، متوجه می شویم جلالی و شاگردان مقابل پیرمرد و کرمانی‌ها شب آرامی را نخواهند داشت.

ملوان بندرانزلی - داماش گیلان

دربی گیلان و یا به قول محمدرضا مهدوی، کاپیتان تیم داماش "ال خزرینو". این بازی بدون شک حساس‌ترین دربی فوتبال ایران بعد از بازی استقلال و پرسپولیس است. از گذشته‌های دور تا همین امروز بین تیم‌های رشت و انزلی رقابتی نزدیک بوده است. رقابت این دو شهر مهم استان گیلان سال‌هاست به زمین فوتبال کشیده شده و تفاوت نمی کند، نام تیم گیلانی سپیدرود باشد، استقلال باشد، پگاه باشد و یا داماش. برای مردم رشت پیروزی تیم شهرشان در مصاف با ملوان از هر چیز مهمتر است و برای مردم انزلی هم شکست رقیب گیلانی با هر اسم و عنوان جزو بایدهاست!

با این پیش زمینه به استقبال دربی گیلان می رویم. مسابقه‌ای که قرار است بین دو تیم ملوان و داماش عصر جمعه در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار شد. برخلاف سال‌های گذشته نماینده رشت روپاتر از نماینده انزلی است و نتایج بهتری در لیگ برتر کسب کرده. اختلاف دو امتیازی و البته دو پله‌ای داماش با ملوان، برای انزلی چی‌ها پیروزی در دربی گیلان را واجب در واجب کرده است و باعث شده تا آنها با تمام توان به مصاف تیم قاسمپور بروند. دربی شهر گیلان که به احتمال فراوان زیر بارش باران برگزار خواهد شد، قطعا روزی به یادمانی برای مردم فوتبالدوست گیلان خواهد ساخت.

تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز

سرخپوشان تبریزی خواسته یا ناخواسته وارد جنگی با کمیته داوران شده‌اند که مشخص نیست از آن پیروز بیرون می آیند یا بازنده. آنها که به زعم قلعه نویی زخم خورد از اشتباهات داوری هستند، در مصاف با سایپای البرز به دنبال جبران تمام ناکامی‌هایی هستند که در هفته‌های گذشته متحمل شده‌اند. بازی با تیم سایپا که در خارج از خانه تیمی شکننده است، این انگیزه را به امیر قلعه نویی و شاگردانش می دهد که فقط با انگیزه پیروزی به مصاف نارنجی پوشان بروند. شرح وضعیت سایپا نیز متفاوت از تیم‌های پایین جدولی چون ملوان و فجر نیست. این تیم هم فاصله امتیازاتش با قعر جدول کمتر از قبل شده و با یک باخت یا تساوی دیگر شاید فانوس بدست شود. شکست و تساوی در بازی روز جمعه گرمای کشنده فانوس قعرنشینی را به شاگردان صالح نزدیک خواهد کرد.

شاهین بوشهر - فجرسپاسی شیراز

این اولین بازی خانگی فیروز کریمی با شاهین بوشهر است. او که تیمش در هفته دهم شکست مقابل صنعت نفت آبادان را در دقایق آخر مسابقه با تساوی عوض کرد، برای رهایی از زیر سایه تیم‌های میانه پایین جدول چاره‌ای جز تحمیل شکست به تیم فجرسپاسی در دیدار خانگی عصر جمعه ندارد. در سوی مقابل تیم فجرسپاسی نیز با هدف کسب امتیاز به بوشهر خواهد رفت. اختلاف امتیاز راه آهن و مس کرمان با فجرسپاسی به حداقل رسیده و یک لغزش دیگر فجر را قعرنشین می کند. با این شرایط کلانتری و شاگردانش در مصاف با شاهین بوشهر چاره‌ای به غیر از دستیابی به سه امتیاز ندارند، چراکه در غیر اینصورت محکوم به قعرنشینی خواهد شد.

پرسپولیس - نفت تهران

حمید استیلی بدون شک بدشانس ترین مربی لیگ برتر است. او فصل یازدهم را در بدترین شرایط ممکن آغاز کرد و هر زمان که تیمش آمد به آرامش و ثبات برسد، یک بازی سخت از راه رسید و بازهم پرسپولیس را به بحران برد. پرسپولیس بحران‌زده روز جمعه درحالی به دیدار صدرنشین لیگ برتر می رود که هر نتیجه‌ای به غیر از پیروزی برای تماشاگران و هواداران پرتعداد این تیم قابل پذیرش نیست.

در حال حاضر حمید استیلی متهم ردیف اول تمام ناکامی‌های پرسپولیس است و اگر روز جمعه بازهم پرسپولیس ببازد و یا مساوی کند باید خیلی محترمانه به همکاری خود با سرخپوشان پایان دهد، چرا که در غیر اینصورت قربانی قانون بی رحم فوتبال می شود که "باید برنده شوی یا ماندگار بمانی".

نمایی از دیدار پرسپولیس - نفت تهران در دهمین دوره لیگ برتر

این هم بدشانسی حمید استیلی است که تیمش با نفت در بهترین شرایط ممکن روبه‌رو خواهد شد. تیم حسین فرکی صدرنشین جدول رده بندی لیگ است و برای ماندن در بالای جدول باید در بازی روز جمعه برنده از زمین خارج شود. برای تیمی که سپاهان را در اصفهان شکست داده و تراکتورسازی را در تبریز از پیش رو برداشته است، غلبه بر پرسپولیس بحران‌زده کار دشواری نمی تواند باشد. با این شرایط حسین فرکی و شاگردانش بلندپروازی نمی کنند اگر با اندیشه پیروزی مقابل پرسپولیس وارد میدان شوند.

تیم پرسپولیس درحالی به دیدار نفت تهران می رود که علی پروین با سمتی تازه - مدیر راهبری فوتبال - این تیم را همراهی خواهد کرد. او که قرار است در امور فنی تیم بیش از گذشته نقش داشته باشد، باید دید برای دیدار با نفت تهران چه نسخه‌ای را به حمید استیلی پیشنهاد می کند.

- برنامه دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 28/7/90

* راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

جمعه - 29/7/90

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز، ساعت 16، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

* شاهین بوشهر - فجرسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 30/7/90

* صبای قم - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* مس سرچشمه - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 18، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جدول رده بندی لیگ برتر