رهبری ستاره درخشان اسلام است

حسین مراد امانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنابر فرموده امام راحل(ره) همه ما باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به این مملکت نرسد و حق هم همین است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کنگاور افزود: امروز دنیا فهمیده است که ولایت فقیه در ایران رکن مستحکمی است که یک تنه در برابر دنیای استکبار ایستاده و به خاطر هوشمندی ولایت رهبر فرزانه انقلاب، تا حالا تمامی توطئه ها و نقشه ها و تهدید های دشمنان انقلاب و اسلام را نقش بر آب کرده است.

وی گفت: هم اکنون دنیا بیدار شده و در برابر زیاده خواهی ها و جاه طلبی های سران مستکبر غرب در همه کشورها، از خاورمیانه گرفته تا اروپا و آمریکا ایستادگی می کنند و باید گفت که این از برکات انقلاب اسلامی و ولایت است.

امانی در پایان با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه و دیداری که معظم له امروز از شهرستان کنگاور داشتند، تصریح کرد: حضور و آگاهی مردم و استقبالی که از مقام عظمای ولایت به شایستگی به عمل آوردند، دشمنان انقلاب و اسلام را برای همیشه ناامید و یک گام دیگر ملت ما را به شکوفایی، پیروزی و بهروزی نزدیک تر خواهد کرد.