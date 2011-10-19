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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

امانی در گفتگو با مهر:

رهبری ستاره درخشان اسلام است

رهبری ستاره درخشان اسلام است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کنگاور گفت: مردم ما به خوبی فهمیده اند که اگر پشتیبان رهبری و ولایت فقیه باشند در واقع از اسلام، انقلاب و نظام خود حمایت و دفاع کرده اند.

حسین مراد امانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنابر فرموده امام راحل(ره) همه ما باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به این مملکت نرسد و حق هم همین است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کنگاور افزود: امروز دنیا فهمیده است که ولایت فقیه در ایران رکن مستحکمی است که یک تنه در برابر دنیای استکبار ایستاده و به خاطر هوشمندی ولایت رهبر فرزانه انقلاب، تا حالا تمامی توطئه ها و نقشه ها و تهدید های دشمنان انقلاب و اسلام را نقش بر آب کرده است.

وی گفت: هم اکنون دنیا بیدار شده و در برابر زیاده خواهی ها و جاه طلبی های سران مستکبر غرب در همه کشورها، از خاورمیانه گرفته تا اروپا و آمریکا ایستادگی می کنند و باید گفت که این از برکات انقلاب اسلامی و ولایت است.

امانی در پایان با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه و دیداری که معظم له امروز از شهرستان کنگاور داشتند، تصریح کرد: حضور و آگاهی مردم و استقبالی که از مقام عظمای ولایت به شایستگی به عمل آوردند، دشمنان انقلاب و اسلام را برای همیشه ناامید و یک گام دیگر ملت ما را به شکوفایی، پیروزی و بهروزی نزدیک تر خواهد کرد.

کد مطلب 1437321

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