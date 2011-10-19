ورود قطار باری بندرعباس - آلماتی به ترکمنستان/ همکاری کشورهای عضو اکو

عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر درباره وضعیت کنونی قطار کانتینری بندرعباس - آلماتی اظهار داشت: این قطار دوشنبه این هفته از بندرعباس حرکت کرد و امروز ساعت 5 و 45 دقیقه صبح وارد ایستگاه سرخس شد و پس از آن با عبور از کشورهای ترکمنستان و ازبکستان وارد قزاقستان و آلماتی می شود.

وی افزود: امروز چهارشنبه این قطار با 8 ساعت تقدم در خاک ایران به سرخس رسید که امیدواریم براساس برنامه ریزی انجام شده که همان 150 ساعت است به آلماتی برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این قطار از بندرعباس بارگیری کرده و به مقصد این 3 کشور حرکت می کند، بیان کرد: بخشی از بار این قطار در ترکمنستان و ازبکستان تخلیه شده و بخش دیگر هم در مقصد نهایی که آلماتی در قزاقستان است تخلیه می شود که برنامه زمانبندی در این مسیر اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی افزود: برای نخستین بار زمان حرکت و مقصد یک قطار باری مشخص شده و تاخیر این قطار قابل محاسبه است زیرا پیش از این، قطارهای باری برنامه مدونی نداشتند و پس از حرکت ممکن بود در هر زمانی به مقصد برسند.

صاحب محمدی با اشاره به هماهنگی و تعامل شرکت راه آهن با کشورهای داخل مسیر این قطار اظهارداشت: هر کشوری مقررات تعرفه ای، گمرکی و قرنطینه ای خاص خود را دارد که از طریق سازمان اکو، مقرارت 3 کشور و ایران به یکدیگر نزدیک شد تا کمترین تاخیر و توقف در مسیر این قطار را داشته باشیم.

وی با اشاره به نتایج این اقدام برای قطارهای کانتینری گفت: کاهش زمان مسیر منجر به جذابیت بیشتر برای شبکه ریلی کشور می شود و ترانزیت کالا را از طریق شبکه ریلی نسبت به گذشته افزایش می دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این موضوع علاوه بر نتایج اقتصادی، همکاری های منطقه ای را میان کشورهای عضو اکو تقویت می کند و بر مناسبات ایران با کشورهای اکو تاثیر گذار است.

به گزارش مهر، طول کل مسیر ریلی از بندرعباس تا آلماتی 3 هزار و 766 کیلومتر است که قطعه اول این مسیر در ایران یک‌هزار و 619 کیلومتر طول دارد. همچنین قطعه دوم این خط‌آهن در ترکمنستان 449 کیلومتر، قطعه دیگر مسیر در ازبکستان 742 کیلومتر و قطعه آخر این مسیر در قزاقستان 956 کیلومتر طول دارد.

‌زمان سیر قطار باری در این مسیر ریلی 149 ساعت و 32 دقیقه خواهد بود که برابر با 6 روز 32 دقیقه است. از 149 ساعت و 32 دقیقه زمان سیر قطار بندرعباس-آلماتی، 56 ساعت آن در ایران، 33 ساعت و 45 دقیقه در ترکمنستان، 33 ساعت و 39 دقیقه در ازبکستان و 26 ساعت و 48 دقیقه در قزاقستان به طول می‌انجامد.