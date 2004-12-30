مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

وزير صنايع خبر داد: تقاضاي 4 ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت

اسامي تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد اواسط ماه جاري اعلام مي شود

معاون آموزشي وزارت علوم : ظرفيت پذيرش دانشگاهها به يك ميليون و 200 هزارنفر مي رسد



ايران:

با نطق نماينده شاخص اصولگرايان در مجلس علني شد ، تلاش براي انصراف هاشمي

وزيردفاع افغانستان اعلام كرد: افغانستان با ناتو پيمان دفاعي امضا مي كند

با حضور روساي جمهوري و 70 ميهمان خارجي ، كتابخانه ملي اسفند ماه افتتاح مي شود



ابتكار :

نطق انتخاباتي از تريبون مجلس ! انتقاد از هاشمي با كدام هدف ؟

عليرغم مخالفت هاي اوليه آمريكا: البرادعي ، تنها نامزد رياست آژانس

به نمايندگي از اصولگرايان ، ناطق نوري به ديدار هاشمي مي رود



اقتصاد پويا :

فعاليت شركت هاي دولتي در روز پنجشنبه مشروط شد

مصرف بي رويه برق و گاز جريمه دارد

اسحاق جهانگيري، وزير صنايع : تقاضاي 4 ميليارد دلاري براي سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت



توسعه :

بعد از صدا و سيما، حداد عادل به نمايندگان هديه يك ميليوني داد

مجلس هفتم ؛ تريبون آبادگران عليه رفسنجاني

مشمولان ديپلم و فوق ديپلم معلم وظيفه مي شوند



جام جم:

گزارش " جام جم" از شيوع زمين خواري در حاشيه شهر ، زمينهاي كشاورزي اطراف تهران ؛ در قبضه زمين خواران

محمد رضا خاتمي : نامزدي هاشمي از سوي دوم خردادي ها محال است

با سرمايه گذاري چيني ها ومشاركت پيمانكاران داخلي ، خط ريلي اصفهان - شيراز ساخته مي شود



جمهوري اسلامي :

تبليغات زودرس انتخابات رياست جمهوري به صحن مجلس كشيده شد

وزير بهداشت :حقوق پرستاران ماهانه 35 هزار تومان افزايش مي يابد

قرار داد نهايي ساخت و پرتاب ماهواره ملي " زهره" ميان ايران و روسيه امضا شد



جوان :

در ديدار اعضاي ستاد بازسازي بم ، رهبر انقلاب : بم را مستحكم زيبا و با هويت بسازيد

100 هزار قرباني تخمين تلفات زلزله جنوب آسيا

رييس جمهور: ايران خواستار امنيت و ثبات در منطقه قفقاز است



جهان اقتصاد :

از سوي مركز پژوهش هاي مجلس اعلام شد: حقايق تازه اي از قرار داد ال 90

اگر آژانس اجازه بدهد؛ توانايي جدا سازي اورانيوم از پلوتونيوم را داريم

معاون سياسي وزير كشور، تخطئه دستاوردهاي دولت مشاركت مردم را كاهش مي دهد



جهان صنعت :

همايش مديران ارشد توسعه محور شرق بدون صدور قطعنامه پايان يافت ، دير بجنبيم، خزان چهاربهار مي رسد

اصولگرايان هاشمي را سيبل كردند

ثروتمندان انگليس براي فقرا سينه مي زنند



حمايت :

مقام معظم رهبري درديدار رييس بنياد مسكن و ستاد بازسازي بم:بم بايد به گونه اي ساخته شود كه جلوه اي از زيبايي ، سنت و استحكام باشد

رييس جمهور:سلامت ، بنياد توسعه و عدالت و امنيت در جامعه است

معاون سازمان انرژي اتمي ايران : كارخانه آب سنگين اراك به زودي افتتاح مي شود



حيات نو :

اختلاف اصولگرايان در طرح تثبيت قيمت ها

براي بحث درباره انتخابات ناطق نوري به ديدار هاشمي مي رود

وزير بازرگاني : صندوق حمايت از صادرات پتروشيمي تشكيل مي شود



خراسان :

نگراني ها از بودجه 84 استانهاي خراسان

وزير صنايع خبر داد : تقاضاي 4 ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي در صنعت ايران

با سفر دوره اي آرميتاژ به منطقه دخالت هاي سازماندهي شده آمريكا در انتخابات عراق شدت گرفت



دنياي اقتصاد :

از سوي بانك سپه اجرا مي شود ، نخستين طرح رسمي پيش فروش مسكن

احمدي نژاد، شهردار تهران : نگاه اقتصادي مسوولان بايد تغيير كند

واكنش نمايندگان به فضا سازي انتخاباتي از تريبون مجلس



سياست روز:

هشدار دكتر نادران درباره انتخابات آينده رياست جمهوري : فقر امروز محصول اجراي مدل توسعه سرمايه داري در شانزده سال گذشته است

به دنبال همبستگي ملي در واكنش به تحريف نام خليج فارس صورت گرفت؛ عذرخواهي رسمي موسسه نشنال جئو گرافي از ملت ايران

رهبر انقلاب : بم را به گونه اي بسازيد كه جلوه اي از زيبايي ، سنت و استحكام شود



شرق:

عضو برجسته ائتلاف آبادگران ايراد كرد، مخالفت علني با نامزدي هاشمي

عضو جامعه روحانيت مبارز خبر داد: ناطق نوري به ديدار رفسنجاني مي رود

ايران اجلاس اردن را تحريم كرد



صداي عدالت :

نحوه به كارگيري معلمان وظيفه اعلام شد

خرازي با اشاره به نشست همسايگان عراق در اردن، نشست امان در شرايط كنوني بي معني است

اعلام شرايط پرداخت وام هاي مسكن 4 ميليوني



صبح اقتصاد:

توقف داد و ستد 7 شركت بزرگ ، آغاز برخورد با سفته بازي در بورس

30 درصد جمعيت كشور زير خطر فقر

جهانگيري : قانون تجميع عوارض حذف مي شود



عصر اقتصاد:

2 روز بدون تصميم گذشت؛ مجلس در برزخ تثبيت قيمت ها

مدير عامل بانك كشاورزي : سود تسهيلات صنايع تبديلي 33 درصد كاهش يافت

مديركل اعتبارات بانك مركزي : امكان انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي خصوصي معتبر



فرهنگ آشتي :

الياس نادران نماينده مجلس هفتم ، بزرگان تشخيص داده اند هاشمي در مجمع مفيد تر است

خوشحالي اصولگرايان از حضور معين



كارو كارگر :

در ديدار اعضاي ستاد بازسازي اين شهر ، رهبر انقلاب : بم را به گونه اي بسازيد كه جلوه اي از زيبايي و استحكام باشد

واكنش تند نمايندگان به نطق عضو ائتلاف آبادگران ، حدادعادل : تخريب بزرگان به نفع نظام وملت نيست

نظام جامع حمايتي جايگزين طرح هدفمند شدن يارانه ها، سياست هاي حمايتي به نسبت طبقات اجتماعي تقسيم مي شود



مردم سالاري :

معاون سياسي وزير كشور : شعارهاي عوام فريبانه مشاركت مردم را كاهش مي دهد

وزير دادگستري: در پرونده جانباز زنداني قصور شده نه تقصير

مبلغ يك ميليون تومان به حساب نمايندگان مجلس هفتم واريز شد



همبستگي :

حمله شديد اللحن الياس نادران عضو ائتلاف آبادگران به برنامه هاي اقتصادي دولت هاي هاشمي و خاتمي

عسگري عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خبر داد : آزار و اذيت تيم تحقيق خبرگان رهبري از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه

سخنگوي وزارت امور خارجه : نشنال جئوگرافي عذرخواهي كرد



هدف و اقتصاد :

معاون وزير نفت درامور پتروشيمي : تا 20 سال آينده بازار پتروشيمي جهان را از دست نمي دهيم

نماينده مجلس درگفتگو با " هدف و اقتصاد ": كشاورزي ايران با اعتبارات و برنامه مدون علمي خودكفا مي شود

نادران : فقر امروز حاصل اجراي دقيق مدل هاي توسعه سرماه داري است



هموطن سلام :

با ارسال نامه اي، پرستاران خواستار پيگيري مطالبات خود توسط رييس جمهور شدند

از سوي مدير امور سرمايه گذاري بانك مسكن اعلام شد: شرايط تازه پرداخت وام مسكن

كاهش قيمت طلا و سكه بهار آزادي