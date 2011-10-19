کبری بابایی، شاعر و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار آثار تازهای از خود خبر داد و گفت: مجموعهای از شعرهای نیمایی خودم را با عنوان «من مترسکم همین» در دست انتشار قرار دادهام که شامل هشت شعر نیمایی به هم پیوسته است که به تازگی سرودهام و از سوی انتشارات فصل پنجم در دست انتشار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به تازگی یک مجموعه شعر نوجوانانه را نیز آماده انتشار کردهام که از سوی نشر پیدایش منتشر خواهد شد.
به گفته بابایی این مجموعه که با عنوان «آفتاب میهمان موش کور نیست» منتشر میشود، مجموعهای از اشعار نوجوانانه است که با موضوعات آزاد سروده شده است.
بابایی همچنین از پایان تالیف رمان تازهای از خود نیز خبر داد و گفت: رمانی با عنوان «شاه خرنشین یا خر شاهنشین» را سال گذشته به جشنواره داستان انقلاب ارائه کردم که جزو کاندیداهای نهایی نیز بود، اما انتتخاب نشد که هم اکنون برای انتشار به چند ناشر خصوصی ارائه شده است.
به گفته بابایی، داستان این رمان حکایت زندگی مردی روستایی است که در آستانه صاحب فرزند شدن برای آوردن دکتر به منزلش میخواهد با خر خود به شهر برود که در آن حکومت نظامی حاکم شده است.
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