ماجرای یک "زیرگذر" پرحاشیه/ دعوا بر سر خشک شدن یک دریاچه فصلی

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه زیرگذر میدان 22 بهمن خرم آباد پروژه ای است که بعد از یکسال از آغاز عملیات اجرایی در سال 87 در 25 مهرماه سال 88 به بهره برداری رسید. پروژه ای که به دلیل برخورد با آبهای زیرزمینی از ابتدا با حاشیه های زیادی همراه بود.

در همان ماههای ابتدایی احداث این زیرگذر در محل میدان 22 بهمن خرم آباد پروژه به آبهای زیرزمینی برخورد کرد تا مصادف شدن این امر با خشکی دریاچه کیو شائبه های پیرامون این پروژه پرحاشیه را قوت ببخشد.

سومین سالگرد افتتاح یک پروژه و حاشیه های تمام نشدنی!

با این اوصاف پس از افتتاح پروژه در مهرماه سال 88، در بهمن ماه همان سال با بارشهای خوب برف و باران خرم آباد شاهد جوشش دوباره این چشمه فصلی بود تا متولیان و مسئولان امر نفس راحتی از بابت بی ارتباط بودن احداث این زیرگذر با خشکی دریاچه بکشند.

هرچند که در همان روزهای خشک بودن دریاچه کیو بسیاری از کارشناسان در این رابطه اظهار نظر کردند و ضمن رد هر گونه ارتباط خشکی دریاچه با زیرگذر 22 بهمن تاکید کردند که این دریاچه فصلی است و در ماههای خشک سال بی آب می شود؛ با این اوصاف شاید جوشش این چشمه فصلی در سال 88 و بعد از آن در سال 89 بسیاری از حواشی را پیرامون پروژه زیرگذر 22 بهمن پاک کرد.

زیرگذر 22 بهمن خرم آباد - افتتاح مهرماه سال 88

از آن روزها تا امسال بیش از سه سال می گذرد ولی گویا در سومین سالگرد افتتاح این پروژه حاشیه ها دست از سر این پروژه که نقش موثری در کاهش بار ترافیکی میدان 22 بهمن داشته است برنمی دارد تا در هفته های اخیر اظهارات یکی از مسئولان شهری بازهم پای این پروژه را به حاشیه باز کند.

افشاگری نایب رئیس شورای شهر خرم آباد!

در این اظهار نظر که برخی از رسانه ها تحت عنوان "افشاگری" از آن یاد کردند نایب رئیس کنونی شورای شهر خرم آباد در اظهار نظری گفته است که " کارشناس پروژه زیرگذر میدان 22 بهمن خرم آباد در ابتدا با قاطعیت اجرای پروژه زیرگذر را باعث کور شدن مسیر انتقال آب به دریاچه کیو می دانست اما زمانی که بحث ها به چالش کشیده شد، چند کارشناس از خارج استان برای اعمال نظر کارشناسی آورده شدند که نظر آنها این بود که مسیر آب کور نمی شود و ما هم اعتماد کردیم ولی ما الان می بینیم که بخشی از آب مربوط پایین دست پروژه وجود دارد، ولی مسیر بخش اعظمی از آب که مربوط به حوزه بالادست زیرگذر است، کور شد و معلوم نیست که به کجا هدایت می شود."

کرمی در سخنان خود مدعی شد که آب دریاچه کیو از دو سفره تامین می شود، یکی سفره آهکی و آب‌های زیرزمینی است که مسیر آن از زیر تپه صدا و سیما و تپه شهدای گمنام تغذیه می شود و یک سفره هم مربوط به آب‌های زیرسطحی دامنه مخمل کوه است که به سمت این دریاچه سرازیر می شده، با این حال پس از اجرای این پروژه هیچ گونه صدمه‌ای به سفره لایه‌های آهکی و آب‌های زیرزمینی مسیر تپه شهدای گمنام وارد نشد، اما مسیر آبی که مربوط به لایه‌های زیرسطحی دامنه مخمل کوه بود کور شده است.

اظهار نظری با سه سال تاخیر!

این سخنان نایب رئیس شورای شهر خرم آباد اولین سئوالی که در ذهن خبرنگاران به دنبال داشت این بود که چرا همان هنگام اجرای پروژه، ایشان که جزو اعضای شورای شهر بوده است در این رابطه به افکار عمومی و رسانه ها اطلاع رسانی نکرده و حال پس از گذشت 3 سال این موضوع را مطرح کرده است؟

هرچند که این مسئول جوابی برای این سئوال خبرنگاران نداشت ولی به نظر می رسد اگر ایشان از این موضوع مطلع بوده و سه سال سکوت اختیار کرده است خود - در صورت وجود چنین فریضه ای - در خشک شدن دریاچه کیو خرم آباد دخیل بوده و دست داشته است.

با این اوصاف در سومین سالگرد افتتاح پروژه زیرگذر میدان 22 بهمن خرم آباد خبرنگار مهر با دو تن از مسئولان استان که در زمان اجرای پروژه از جمله متولیان امر بوده اند گفتگویی انجام داده است تا شاید به روشن شدن این موضوع کمک کند.

تایید پروژه زیرگذر 22 بهمن توسط شورای شهر و شهرداری

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان که در زمان اجرای پروژه زیرگذر میدان 22 بهمن خرم آباد فرماندار این شهرستان بوده است اولین کسی بود که به اظهارات مطرح شده و سئوالات خبرنگار مهر پاسخ داد.

حسن شریعت نژاد در زمینه اظهار نظر نایب رئیس شورای شهر خرم آباد در مورد تاثیر احداث زیرگذر 22 بهمن و خشک شدن آب دریاچه کیو عنوان کرد: تمام پروژه هایی که در گذشته در زمینه عمران شهری خرم آباد صورت گرفته مصوب شده و به امضای رئیس شورای شهر و شهردار رسیده است.

پروژه زیرگذر 22 بهمن دارای مشاور و طرح ارزیابی بوده است

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در این زمینه اگر مشکلی وجود داشته است چرا نایب رئیس شورای شهر خرم آباد در زمان اجرای طرح اعلام نکرده است، ادامه داد: نایب رئیس شورای شهر خرم آباد باید اگر مشکلی وجود داشته در این زمینه قبل از اجرای پروژه عنوان می کرد نه اینکه بعد از گذشت سه سال از اجرای این پروژه اظهار نظر کند.

خشک شدن دریاچه کیو با شدت گرفتن خشکسالی- پاییز 90

وی با تاکید بر اینکه پروژه زیرگذر 22 بهمن دارای مشاور و طرح ارزیابی بوده است بیان داشت: دریاچه کیو حتی در سالهایی که ما با خشکسالی مواجه نبودیم بارها شاهد بودیم که خشک شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه بر اثر خشکسالی در هشت سال اخیر سطح آبهای زیرزمینی استان لرستان کاهش محسوسی داشته است یادآور شد: به عنوان مثال حتی برای تامین آب شرب از چاهها در سطح استان باید عمق بیشتری را برای رسیدن به آب حفر کرد.

طرح پروژه را خود شهرداری خرم آباد داده است!

معاون امور عمرانی استانداری لرستان نیز که در زمان اجرای پروژه مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان بوده و در جریان اجرای پروژه قرار داشته است در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طرح اولیه پروژه زیرگذر 22 بهمن خرم آباد را خود دوستان شهرداری خرم آباد دادند.

حمید خورشیدوند با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر و شهرداری متناسب با مسئولیت شان در کارگروه عمران شهر خرم آباد حضور داشته اند، تصریح کرد: برخی اظهارات کارشناسی نشده به جز اینکه اذهان مردم را درگیر کند فایده دیگری ندارد.

ما که در مقابل آب دریاچه سد نزده ایم!

وی با اشاره به نقش زیرگذر 22 بهمن در ساماندهی ترافیکی این منطقه، افزود: بارها اعلام کرده ایم که ما در پروژه زیرگذر 22 بهمن هیچ گونه مانعی برای حرکت آب ایجاد نکرده ایم و تنها این پروژه به عنوان یک قطعه در داخل زمین کار گذاشته شده است.

جوشش چشمه فصلی کیو و پر شدن این دریاچه - سال 89

خورشیدوند با تاکید بر اینکه ما با احداث این پروژه اقدام به احداث دیوار یا سدی در مقابل آب نکرده ایم، تصریح کرد: از سوی دیگر مطابق اظهار نظر کارشناسان آبهای این محدوده ارتباطی به آب دریاچه کیو ندارد.

سئوال اساسی: چرا در دو سال گذشته دریاچه کیو پرآب شده است؟

وی با تاکید بر اینکه آبهای آبرفتی محدوده دریاچه کیو سطح شان بالاست، یادآور شد: اگر خشکی آب دریاچه کیو ارتباطی به پروژه زیرگذر 22 بهمن خرم آباد داشت باید آب این چشمه فصلی برای همیشه قطع می شد ولی ما شاهد هستیم که این دریاچه به مانند هر سال در فصل بهار پرآب می شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: با این اوصاف بر اساس نظر برخی آقایان باید وقتی آب این چشمه بالا می آید مانع بتنی که ما به وسیله زیرگذر ایجاد کرده ایم مانع ورود آب به دریاچه شود که اینچنین نیست و دریاچه هر ساله پرآب می شود.

خورشیدوند با اشاره به تاثیر خشکسالی در خشکی این دریاچه عنوان کرد: متاسفانه با استمرار خشکسالیها در کشور و استان لرستان ما شاهد افت چشمگیر سطح آبهای زیرمینی هستیم و حتی در حال حاضر به برخی از باغات شمال خرم آباد و برخی از شهرستانها را با تانکر آبرسانی می کنیم.

اظهارات مطرح شده غیرکارشناسی است

وی یادآور شد: اگر اجرای این پروژه موجب شده است که دریاچه خشک شود ما نباید در فصل بهار و تابستان هم شاهد جوشش چشمه فصلی این دریاچه باشیم در حالی که اینگونه نیست.

جوشش چشمه فصلی دریاچه کیو - بهمن ماه سال88

معاون امور عمرانی استانداری لرستان از اظهارات مطرح شده به عنوان اظهارات غیرکارشناسی یاد کرد و گفت: با شروع فصل بارندگی و جوشش دوباره چشمه کیو آن وقت باید از دوستان پرسید که چرا دریاچه کیو بازهم پرآب شده است؟!

بنابر این گزارش دریاچه کیو یکی از منحصربه فردترین و زیباترین دریاچه های استان لرستان و غرب کشور است که در شمال غربی شهرستان خرم آباد و در کنار پارک کیو قرار دارد. "کیو"، در گویش لری مردمان خرم آباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده می شود.

این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرم آباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبه های تاریخی فراوان در این شهر و چشمه های پر آب دره خرم آباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است.

آب این دریاچه از چشمه ای که در زیر آن قرار دارد تامین می شود. مساحت دریاچه کیو هفت هکتار و عمق آن بین سه تا هفت متر است.

دریاچه کیو تنها در سالهای 72 و 73 خشک نشد

دریاچه کیو در سال های اخیر به دلیل بروز خشکسالی های پی در پی و کاهش نزولات جوی،‌ بارها تا مرز خشک شدن پیش رفته و در بسیاری از فصول سال نیز کاملا خشک شده است.

مطابق اظهار نظر معاون مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان دریاچه کیو یک دریاچه فصلی است که آب آن از یک چشمه فصلی تامین می شود و آب این دریاچه از ذوب برف و باران تامین می شود.

مظفر زیودار با اشاره به روند خشکسالی سالهای اخیر، ادامه داد: چشمه دریاچه فصلی کیو تنها در سالهای 72 و 73 به علت بارش برف فراوان اصلا خشک نشد و در تمام طول سال آب داشت.

دعوایی که باید تمام شود!

به هر روی هر چند با گذشت بیش از سه سال از اجرای پروژه زیرگذر 22 بهمن می گذرد این پروژه همچنان یکی از موضوعات داغ در حوزه عمران شهری است ولی به نظر می رسد با گذشت سه سال از احداث این پروژه و پرآب شدن دریاچه در دو سال گذشته باید این مباحث و دعوای میان مدیران و متولیان تمام شود چرا که این اظهارات تنها موجب مخدوش شدن افکار عمومی خواهد شد.

از طرف دیگر می توان برای خاتمه دادن به این منازعات نسبت به تشکیل یک تیم قوی کارشناسی از کارشناسان داخل و خارج از استان اقدام کرد تا ابعاد مختلف این موضوع برای مردم استان روشن شود.

به هر حال امید می رود با توجه به نگاه کارشناسی مدیریت ارشد استان از این پس برای اجرای چنین پروژه هایی تهیه طرح ارزیابی زیست محیطی در دستور کار قرار گیرد تا ضمن پیش بینی چنین وقایعی در هنگام اجرای پروژه با توجه به نظرات کارشناسان جوابگوی افکار عمومی بود.

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گزارش: صدیقه حسینی