تردید مقامات آمریکا درصحت ادعای کاخ سفید/جنجال برای استفاده انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دسته از مقامات آمریکایی با وجودی که بخش عمده اطلاعات مربوط به این پرونده را می پذیرند ولی تاکید دارند که مهمترین نتیجه گیری از ضعف های اطلاعاتی در این طرح این است که نشان می دهد حکومت ایران تحت تاثیر فشارهای بین المللی قرار گرفته است.

علاوه بر این آنها معتقدند که اقدامات کاخ سفید برای استفاده از این ماجرا جهت اعمال فشار بین المللی بیشتر بر حکومت ایران مصلحت نیست چون به تنش در منطقه خواهد افزود.



یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است: بسیاری در مورد جزییات این توطئه و نسبت دادن آن به حکومت ایران شک و تردید دارند و به همین خاطر ممکن است به نیت دولت آمریکا برای نتیجه گیری سریع و بهره برداری از این موضوع سوء ظن پیدا کنند.



اکثر مقامات آمریکایی که در این مورد حاضر به گفتگو شده اند ترجیح دادند که نام و مقام آنها در این گزارش قید نشود چون اظهار نظر علنی در این مورد جزو وظایف و اختیارات آنها نیست.



دومین مقام آمریکایی نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که در مورد سیاست اعمال فشار بیشتر به ایران و یا تصویب تحریم های بیشتر تردید و نگرانی هایی دارد. به خصوص تحریم های یک جانبه بیشتر از سوی آمریکا جنبه تبلیغاتی نخواهند داشت وبر فشارهای شدید فعلی بر ایران خواهند افزود. علاوه بر آن مقاماتی که به جمع بندی دولت آمریکا انتقاد دارند می گویند هیچ مدرک مشخصی حاکی از اطلاع رهبر و دولت ایران از این توطئه در دست نیست.



خبرگزاری رویترز می افزاید که داده های عجیب مربوط به این ماجرا و از جمله پیشینه و شخصیت غیر قابل اعتماد متهم اصلی ، منصور ارباب سیار و مراجعه وی به یک عضو باند مکزیکی قاچاق مواد مخدر که از قضا خبر چین پلیس آمریکا بوده شک و تردیدهای فراوانی را در مورد این موضوع در میان کارشناسان امور ایران برانگیخته است.



فضای انتخابات



اما "پل پیلار" یک کارشناس سابق سیا گفت که اظهارات تند باراک اوباما و هیلاری کلینتون انعکاسی از فضای تبلیغاتی انتخابات آینده آمریکا است. وی می افزاید: اوباما و مقامات دولت در فضای انتخابات آینده می خواهند ثابت کنند که در برخورد با ایران موضع قاطعی دارند. این اظهارات موجب داغ تر شدن فضا و به نفع کسانی خواهد بود که به خصوص خواستار به کارگیری نیروی نظامی علیه ایران هستند.



اما دیدگاههای متفاوت در مورد تحلیل این طرح توطئه و چگونگی مقابله با آن نمونه نادری از وجود اختلاف نظر در دولت باراک اوباما است که همیشه بر یکپارچگی خود تاکید می کند. مقامات آمریکا می گویند اطلاعات مربوط به این توطئه در حلقه کوچکی از مقامات دولتی حفظ شده بود تا زمانی که این موضوع به صورت یک پرونده قضایی در روز سه شنبه علنی شد.



از آن زمان دولت آمریکا یک کارزار دیپلماتیک تعرضی را علیه ایران آغاز کرده و نمایندگان خود را برای ارائه توضیحات بیشتر و جلب حمایت از تحریم های شدیدتر علیه ایران به کشورهای متحد اعزام کرده است.



باراک اوباما روز پنجشنبه گفت که دولت آمریکا در مسیر اعمال شدیدترین تحریم ها علیه ایران گام برمی دارد. یکی از مقامات آمریکایی گفت که یکی از اهداف مهم در این راستا بخش حمل و نقل ایران است که تاکنون مورد تحریم های گسترده ای قرار گرفته است.



با این همه هیلاری کلینتون در مصاحبه روز سه شنبه با خبرگزاری رویترز اذعان کرد که ایران در حال حاضر تحت تحریم های شدیدی از سوی سازمان ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد . او افزود که آمریکا امیدوار است سایر کشورهای جهان نیز به اعمال این تحریم ها علیه ایران بپیوندند.



"خوان زاراته" یکی از مشاوران ارشد جرج بوش در زمینه مبارزه با تروریسم می گوید: دولت اوباما می خواهد از این ماجرا به عنوان شاهدی دال بر خطرناک بودن حکومت ایران استفاده کرده و براساس آن فشار بین المللی بیشتری را علیه ایران بسیج کند.