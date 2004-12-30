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۱۰ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۰۶

با تكرار اتهامات بي پايه و اساس گذشته ؛

شعلان : به زودي مدارك مربوط به دخالت ايران و سوريه را افشا خواهم كرد

حازم شعلان وزير دفاع عراق با تكرار اتهامات بي پايه واساس خود عليه ايران و سوريه مبني بر دخالت اين كشور ها در امور داخلي عراق ادعا كرد كه مدارك مربوط به اين مداخله جويي ها را افشا خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، شعلان در گفتگو با شبكه خبري العربيه گفت : من به عنوان وزير دفاع ، اطلاعات شگفت آوري از دخالت ايران و سوريه در اختيار دارم .

وي مدعي شد : شهروندان عراقي به زودي نوار ويژه  مربوط به اعترافات يكي از افراد مقصر را مشاهده خواهند كرد كه اطلاعاتي را درباره دخالت هاي ايران وسوريه افشا خواهد كرد.

شايان ذكر است حازم شعلان علاوه بر متهم كردن ايران به دخالت درامورعراق ، نامزدهاي شيعه موجود در ليست  ائتلاف يكپارچه عراق و در راس آنها حسين شهرستاني دانشمند هسته اي اين كشور را به  مزدوري براي ايران متهم كرده است .

اتهامات شعلان بر ضد شهرستاني و ايران خشم احزاب شيعه عراق را برانگيخته ، مجلس ملي موقت عراق را نيز به واكنش واداشته است . اين مجلس از تصميم خود براي استيضاح شعلان به خاطر اظهارات خصمانه عليه همسايگان عراق خبر داده است .

کد مطلب 143734

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