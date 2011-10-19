آموزش مجازی مدیران کشور در رادیو معارف ادامه دارد

احمد عارف‌خانی، مدیر گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه مشترکی با حضور مهدوی رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور خبر داد و گفت: در این نشست علاوه بر بررسی چگونگی اجرای آزمون پایانی برنامه "شمیم عدالت" درباره ادامه برنامه‌های آموزشی نیز تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیر رادیو معارف گفت: توافق اولیه برای اجرای مرحله سوم آموزش مجازی مدیران کشور پس از برنامه "آیین مدیریت" نیز صورت گرفت و مقرر شد پس از برگزاری آزمون نهایی برنامه "شمیم عدالت" برنامه دیگری برای آموزش مدیران کشور طراحی شود.

برنامه "شمیم عدالت" در قالب 40 برنامه از ابتدای سال جاری تا دی‌ ماه ارائه می‌شود. آزمون این برنامه به صورت متمرکز از سوی مرکز آموزش مدیریت کشوری برگزار می‌شود.