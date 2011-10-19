به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در جلسه علنی روز چهارشنبه در اخطار قانون اساسی به استناد اصل 88 درباره سئوال از رئیس جمهور اظهار داشت:‌ جوسازی‌هایی علیه مجلس درباره سئوال از رئیس جمهور می‌شود و برخی شانتاژ خبری کردند و چماق بلند کرده اند و تعادل قوا را بر هم می‌زنند.

وی افزود: شما و ما به قانون قسم خورده‌ایم ، مدت‌ها است برخی سئوال از رئیس جمهور را مطرح کرده اند اگر این طرح حد نصاب دارد که می‌گویند دارد پس این تعلل در رسیدگی به آن چیست؟

ابطحی که از حامیان دولت در مجلس است ، خاطرنشان کرد: بگذارید رئیس جمهور بیاید و پاسخ دهد. معطل شدن قانون اساسی توسط مجلس خلاف است. هرچه سریعتر این طرح در دستور قرار گیرد.

باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را عهده را بود در پاسخ به ابطحی گفت: تعدادی از نمایندگان به ما مراجعه کردند و گفتند زمانی سئوال را امضا کردند که رئیس جمهور دورکاری می‌کردند و در منزل تشریف داشتند و به محل کار تشریف نبردند، بعد که به روال عادی برگشت اصرار به طرح سئوال نداریم.

وی تذکر ابطحی را وارد دانست و گفت: در هفته آینده باید تصمیم بگیریم که اگر تعداد امضا کنندگان از حد نصاب بالاتر بود طرح سئوال از رئیس جمهور را رسمی کنیم.

باهنر خطاب به نمایندگان یادآور شد: نمایندگان در جریان باشند اگر می‌خواهند نسبت به این موضع تصمیم گیری کنند.

کواکبیان نماینده سمنان نیز در این خصوص اظهار داشت: واقعیت این است که هیچ اشکالی ندارد که اگر امروز هم اسامی نمایندگانی که امضای خود را پس گرفتند اعلام کنید. اگر 15 نفر هم امضای خود را پس گرفته باشند تعداد امضاها 85 است در حالی که ما به 72 امضا برای سئوال از رئیس جمهور نیاز داریم.

وی دلیل عدم اعلام رسمی طرح سئوال از رئیس جمهور را تعلل هیئت رئیسه خواند و گفت: بارها گفته‌ایم یا این طرح سئوال را به جریان بیاندازید یا اسامی امضا کنندگان را اعلام کنید.

علی مطهری نماینده تهران و طراح اصلی طرح سئوال از رئیس جمهور در تذکری به باهنر گفت: شما چند هفته پیش در مصاحبه‌های خود چند بار فرمودید بخش زیادی از امضاهای سئوال از رئیس جمهور در ایام خانه نشینی جمع شده چون موضوع منتفی شده تعدادی از نمایندگان منصرف شدند.

وی ادامه داد: در حالی که بنده جمع کننده امضاها بودم و بارها اعلام کردم در آن ایام فقط 12 امضا پس گرفته شد و این ارتباطی به انصراف افراد ندارد. بنابراین گفته‌های خود را اصلاح کنید.

طرح سئوال از رئیس جمهور 5 تیرماه با 100 امضاء توسط علی مطهری از طراحان اصلی این سئوال، به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. این طرح طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با امضای یک چهارم نمایندگان یعنی 73 نماینده قابل طرح است.



مطهری هفته گذشته در اعتراض به عدم وصول این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس، متن استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.