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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

"از ماکیاولی تا مارکس" بررسی شد

"از ماکیاولی تا مارکس" بررسی شد

کتاب "تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن" (از ماکیاولی تا مارکس) نوشته الستر ادواردز - جولز تاونزند با ترجمه خشایار دیهیمی از سوی نشر نی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مقدماتی برای آشنایی با فیلسوفان سیاسی مدرن نیست، بلکه کتابی است برای دانشجویان و پژوهشگرانی که در حوزه فلسفه سیاسی مدرن فعالیت می‏کنند و نیازمند دسترسی به دیدگاه‌های طیف‌های متنوعی از فیلسوفان سیاسی هستند.
 
در این کتاب تفسیرهای گوناگون از فیلسوفان سیاسی مدرن از ماکیاولی گرفته تا مارکس مورد بررسی قرار گرفته است.
 
در این کتاب 10 نویسنده دیدگاه‌های 10 فیلسوف بزرگ سیاسی را بررسی کرده‌اند. ماکیاولی، هابز، هیوم، لاک، روسو، ادموند برک، کانت، هگل، میل و مارکس 10 فیلسوفی هستند که آرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
 
این کتاب برای نوبت اول و در408 صفحه از وی نشر نی منتشر شده است.
کد مطلب 1437346

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