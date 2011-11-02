به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری در بخش پیست از روز پنجشنبه دوازدهم آبان‌ماه در آستانه قزاقستان آغاز می شود و تیم ملی کشورمان با ترکیب هفت رکابزن در آن حضور خواهد یافت.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان با ترکیب مهدی سهرابی، حسین ناطقی، حامد جنت، علی ترابی، محمد رجبلو، محمد دانشور، علی علی عسگری و رضا جبرئیلی به سرمربیگری "مارکوس توماس نیگل" و مربیگری محمد ابوحیدری روز شنبه هفته جاری به منظور برپایی یک اردوی چند روزه راهی قزاقستان شد و از فردا در این رقابت‌ها شرکت می کند. برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه - 12/8/90

برگزار مسابقات در بخش تعقیبی تیمی

جمعه - 13/8/90

مرحله مقدماتی رشته اومنیوم، اسپرینت، فینال اسکراچ، فینال تعقیبی تیمی و فینال تیم اسپرینت

شنبه - 14/8/90

مقدماتی تعقیبی انفرادی، کایرین، اومنیوم، فینال تعقیبی انفرادی، تایم تریل انفرادی و فینال کایرین

یکشبه - 15/8/90

مقدماتی و فینال مدیسون، فینال اسپرینت

جام جهانی دوچرخه سواری در بخش پیست از 12 تا 15 آبان ماه در آستانه قزاقستان برگزار می شود. تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان به منظور بالا بردن جمع امتیازاتش برای دریافت سهمیه المپیک لندن در این رقابت‌ها حاضر شده است.