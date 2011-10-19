به گزارش خبرگزاری مهر، کرم مرموز استاکس نت که شاید پیچیده ترین ویروس در تاریخ جهان به شمار رود، با هدف تخریب ساختارهای رایانه ای نیروگاه های ایران طراحی شده بود، اما کرم جدید که "دوکو" نام دارد به اندازه استاکس نت هدفمند نیست.

با این همه میزان کدهای مشترک این ویروس با استاکس نت به اندازه ای است که محققان شرکت سیمنتک می گویند این ویروس باید توسط همان گروهی نوشته شده باشد که استاکس نت را نوشته است و یا گروهی که "دوکو" را طراحی کرده به کدهای استاکس نت دسترسی داشته است.

با این همه به نظر می آید هدف دوکو ورود به رایانه های صنعتی است، زیرا ردپای به جامانده در رایانه هایی که مورد هجوم این ویروس قرار گرفته اند نشان می دهد که ویروس بیشتر رایانه ها و سیستمهای کنترلی صنعتی را هدف قرار داده است.

سیمنتک گمان می برد هدف اصلی دوکو جمع آوری اطلاعات برای اجرای حمله ای قدرتمند به زیرساختارهای رایانه ای در آینده است. به گفته این شرکت مهاجمان در جستجوی اطلاعاتی از قبیل مدارک طراحی که می تواند در حملات آینده به آنها در نفوذ کردن به سیستمهای کنترلی کمک کند هستند.

در حال حاضر دوکو تنها روزنه ای را در سیستمهای آلوده باز کرده و آنها را به رایانه ای مرکزی در جایی از هند وصل می کند، هنوز از جانب این رایانه دستوری به رایانه های آلوده ارسال نشده اما به گفته متخصصان افرادی که این سیستمها را در کنترل خود بگیرند تقریبا قادر به انجام هر کاری خواهند بود.

از سویی دیگر متخصصان شرکت F-secure این ویروس را به دلیل شباهتهای زیادی که به استاکس نت دارد از اعضای نزدیک خانواده این ویروس می دانند و دوکو پس از ایجاد روزنه ای در سیستمهای رایانه ای آن را برای 36 روز باز نگه داشته و سپس به صورت خود به خود نابود می شود.

سیمنتک برای اولین بار در روز جمعه در مورد وجود این ویروس اخطار داد، پس از اینکه شرکت امنیتی ناشناسی با یکی از شرکتهای اروپایی قربانی این ویروس برای شناسایی آن همکاری کرد. محققان سیمنتک برای یک هفته برای شناسایی دوکو و ویژگی هایش به مطالعه و تحقیق پرداختند و دریافتند این ویروس تا کنون رایانه های زیادی را در سرتاسر جهان به خود آلوده کرده است.

سیمنتک احتمال می دهد این ویروس دست کم از دسامبر سال 2010 در میان رایانه های جهان در حال پرسه زدن و جمع آوری اطلاعات بوده است. متخصصان شرکت مک کافی نیز در وبلاگ خود اعلام کرده اند دوکو به صورت قطعی توسط سازندگان استاکس نت ساخته شده است و یکی از دلایل این اطمینان استفاده هر دو ویروس از گواهینامه دیجیتال تقلبی و به سرقت رفته شرکتهایی در تایوان استفاده می کنند. استفاده از آنچه به نظر گواهینامه های دیجیتالی مجاز می آیند منجر به فریب خوردگی بیشتر شرکتها می شود و همچنین ثابت می کند سازندگان این ویروسها به اندازه ای باهوش هستند که صادر کنندگان این گواهینامه ها را نیز فریب دهند.

بر اساس گزارش ان بی سی، شرکت سیمنتک هنوز بررسی های خود را بر روی این ویروس به پایان نبرده زیرا هنوز نمونه های زیادی از قربانیان مختلف ویروس دوکو در اختیار دارد که باید بر روی آنها مطالعه کند. به گفته این شرکت، در روزهای آینده سیمنتک بر روی منابع دیگری متمرکز خواهد شد تا شاید اطلاعات بیشتری درباره عملکرد سازندگان این ویروس دریابد.

سیمنتک می گوید بر خلاف موضوع استاکس نت، نکته کلیدی که در این پرونده جدید ناپدید شده این است که کسی نمی داند سازندگان ویروس دقیقا به دنبال چه هستند.