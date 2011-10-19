شب "مهرنوازان" با رهبری فخرالدینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنسرت گروه موسیقی مهرنوازان در دو بخش برگزار شد ؛ بخش نخست این کنسرت با قطعه بی کلام "شور آفرین" به آهنگسازی علی اکبر قربانی آغاز شد و در ادامه این بخش سالار عقیلی به روی صحنه آمد و قطعات " آتش عشق" از ساخته های فریدون حافظی بر اساس شعری از اسماعیل فرزانه،"بادبان کاغذی"، از ساخته های محسن حسینی بر اساس شعری از بیژن ارژن ،"با شباهنگ" به آهنگسازی مازیار حیدری و شعری از فریدون مشیری را اجرا کرد ؛ پس از اجرای این قطعات کیوان ساکت به روی صحنه آمد دو قطعه بی کلام "افسوس" و راپسودی چهارگاه را که از ساخته های خودش بود به عنوان تکنواز تار با ارکستر همراهی کرد .

سپس باردیگر سالار عقیلی به روی صحنه آمد و قطعات "شب" به آهنگسازی منصور نریمان، براساس شعری از محمد سعید میرزایی ، "خوشه چین" به آهنگسازی روح الله خالقی براساس شعری از کریم فکور را اجرا کرد، پایان بخش قسمت نخست از این کنسرت، اجرای قطعه " دختر کولی" به آهنگسازی عباس شاپوری و با شعری از رحیم معینی کرمانشاهی بود که با تشویق پی در پی حاضرین در سالن مواجه بود.

آنتراکت بیست دقیقه ای فرصتی برای استراحت ارکستر و همچنین حاضرین در سالن میلاد ایجاد کرد و در ادامه بار دیگر ارکستر موسیقی مهرنوازان به روی صحنه آمد و بخش دوم خود را با اجرای قطعه "حالا چرا" از ساخته های روح الله خالقی و براساس شعری از محمد حسین شهریار با ارکستراسیونی از فرهاد فخرالدینی اجرا کرد. "دگر چه خواهی" براساس ملودی حبیب الله بدیعی با شعری از نواب صفا، "ساز و آواز" کیوان ساکت و سالار عقیلی ، کنسرتو تار از ساخته های فخرالدینی، "یک خانه پر ز مستان" (قطعه محلی کردی)، گیسو براساس شعری از میرناصر شریفی و از ساخته های فریدون حافظی از دیگر قطعات بخش دوم این کنسرت بود ؛ همچنین پایان بخش قسمت دوم از این کنسرت ، اجرای قطعه "خاک مهرآیین" از ساخته های علی اکبر قربانی براساس شعری از اسماعیل فرزانه بود.

با به پایان رسیدن نخستین کنسرت ارکستر موسیقی مهرنوازان به رسم همه اجراها، تماشاگران حاضر درسالن از ارکستر خواستند که بار دیگر به روی صحنه آیند و قطعه ای از موسیقی ایرانی را اجرا کنند؛ فخرالدینی به رسم خویش، خواست مردم را بی پاسخ نگذاشت و بار دیگر به روی صحنه آمد و به رسم پیشین ارکستر موسیقی ملی که رهبری آن را به عهده داشت قطعه ای ایران را با همخوانی حاضرین در سالن اجرا کرد.

در حاشیه

- نخستین اجرای ارکستر موسیقی مهرنوازان با نیم ساعت تاخیر به روی صحنه رفت و تا ساعت 21:30 تماشاگران این کنسرت همچنان وارد سالن می شدند.

- حضور دوباره فرهاد فخرالدینی و دیدار دوباره او با مردم یکی از دیدنی ترین بخش های این کنسرت بود چراکه هم ارکستر و هم فرهاد فخرالدینی با روحیه ای خوب و شاد به روی صحنه آمدند و خوشبختانه انرژی مثبت در رهبر این ارکستر بیش از همیشه موج می زد .

- در اجرای قطعات بی کلام راپسودی و افسوس که از ساخته های کیوان ساکت بود سیعد حجت پناه اشعار را دکلمه می کرد که دکلمه این آثار بزرگترهای حاضر در سالن میلاد را یاد ارکستر گلها می انداخت.

- یکی از نکات جالب در این کنسرت ترکیبی از حضور جوانان و بزرگ ترها در سالن بود که این ترکیب زیبایی خاصی به سالن بخشیده بود.

- محمد سریر رئیس هیدت مدیره خانه موسیقی ، علی ترابی معاون دفتر موسیقی وزارت ارشاد، مینو فرشچی فیلمنامه نویس و برخی از چهره های فرهنگی و هنری از مهمانان حاضر در سالن بودند.

- صدابرداری سالن در اجرای قطعات نخست این کنسرت آزار دهنده بود.

- قطعه یک خانه پر ز مستان تنها قطعه از این رپرتوار بود که با تم ملودی کردی اجرا شد و سالار عقیلی هم بخشی از این قطعه را به صورت کردی خواند منتها صدای موسیقی آنقدر بالا بود که کردی خوانی سالار عقیلی به معنای واقعی شنیده نمی شد.