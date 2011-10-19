نمایشگاه قرآن و عترت در یزد گشایش یافت

صدیقه ملک ثابت، کارشناس قرآنی دانشگاه علوم پزشکی یزد و مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برپایی نمایشگاه را گسترش و توسعه ترویج فرهنگ قرآن و عترت در بین دانشجویان عنوان کرد.

وی بیان داشت: این نمایشگاه دارای شش غرفه است و با محوریت قرآن و عترت برگزار شده است.

ملک ثابت عنوان کرد: غرفه های این نمایشگاه شامل قرآن و عترت، نماز، حجاب و عفاف، بهشت و جهنم همچنین غرفه مهدویت است.

وی همچنین از برپایی غرفه عرضه محصولات فرهنگی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته برای بازدید علاقه مندان برپا شده است.