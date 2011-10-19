به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسن صادقی شامگاه سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی تشکلهای دانشجویی با اصحاب رسانه که در سازمان بسیج دانشجویی استان برگزار شد اظهار داشت: معماری ساختمان و سازه‌های قم مبتنی و برگرفته از فرهنگ غرب است، نماد انقلاب اسلامی در سازهای قم مشاهده نمی‌شود و از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تغییراتی را در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم.



وی گفت: مقام معظم رهبری در سفر خود به قم بر امر رسیدگی به مناطق محروم تأکید کردند بنابراین خدمات رسانی به این مناطق نباید به حالت عادی صورت گیرد بلکه باید جهاد گونه باشد.



شیرین شدن آب قم مورد توجه باشد



دبیر جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی قم در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به فعالیتهای بسیار برای شیرین شدن آب قم اما همچنان تغییرات بخصوصی در این زمینه احساس نشده و کیفیت آب دوباره کاهش پیدا کرده است.



وی ابراز داشت: خواسته رهبر معظم انقلاب از تشکلهای دانشجویی بصیرت افزایی بود که باید این امر به نحو احسن تحقق پیدا کند.



حسن صادقی با اشاره به اینکه شاید عدم برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاهها بدلیل فرافکنی از سوی ما باشد اضافه کرد: برخی افراد با تفکرات غلط ، کار و هدف خود را پیش می‌برند در ظاهر از ولایت دم می‌زنند ولی در مصداق عمل دیگری را از آنها مشاهده می‌کنیم.

