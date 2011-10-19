حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر به اینکه روز سه شنبه مراسم تقدیر ریاست جمهوری از ورزشکاران مدال آور در مسابقات آسیایی و جهانی و از جمله والیبال برگزار شد، اشاره کرد و اظهارداشت: ظاهرا در این مراسم علاوه بر بازیکنان و اعضای کادر فنی و مسئولان فدراسیون افراد دیگری هم حضور داشتند مانند پیمان اکبری.

وی به برخی صحبت‌های مسئولان فدراسیون والیبال مبنی بر تاثیر عملکرد کادر فنی پیشین تیم ملی والیبال در موفقیت‌های به دست آمده اشاره کرد و یادآور شد: آنها می‌گویند کادر فنی گذشته هم در موفقیت‌ها تاثیرگذار بوده است اما اگر واقعا اینچنین بوده و به حرف خود اعتقاد دارند جا داشت یکی از اعضای کادر فنی گذشته در مراسم روزگذشته شرکت می‌کرد.

مربی والیبال ایران تصریح کرد: اگر فقط بازیکنان و اعضای کادر فنی فعلی تیم ملی در مراسم تقدیر ریاست جمهوری شرکت می‌کردند هیچ انتظاری در این مورد و اینکه از اعضای کادر فنی گذشته هم دعوت می‌شد، وجود نداشت. اما وقتی افراد دیگری هم به این مراسم دعوت شدند جا داشت یادی هم از اعضای کادر فنی گذشته می‌شد و حداقل من یا آقای مهران‌پور به این مراسم دعوت می‎شدیم. در این مورد از فدراسیون انتقاد دارم.

معدنی تاکید کرد: البته من با افرادی که در مراسم تقدیر ریاست جمهوری شرکت داشتند، هیچ مشکلی ندارم. حتی پیمان اکبری از دوستان صمیمی من است و برای او احترام زیادی قائل هستم اما سوال من این است که مسئولان فدراسیون چرا وقتی حرفی می‌زنند به آن عمل نمی‏کنند. اگر کادر فنی گذشته واقعا در عملکرد تیم ملی تاثیرگذار بود چرا یک نفر به نمایندگی از این کادر به مراسم روز گذشته دعوت نشد؟

سرمربی پیشین تیم ملی والیبال به صحبت‏های علیرضا نادی در این مراسم اشاره کرد و گفت: این بازیکن در این مراسم از کادر فنی گذشته تیم ملی والیبال یاد کرد. معرفت او بیشتر بود.