آرای فوکو بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پُل میشِل فوکو (زاده 15 اکتبر 1926 - درگذشت 24 ژوئن1983) فیلسوف، تاریخدان و متفکر معاصر فرانسوی است.

وی، فرزند "آن مالاپار" و جراح متمول "پل فوکو"، در 15 اکتبر 1926 در ناحیه سنت موار پوآیته فرانسه به دنیا آمد. بعدها اسم خود را به میشل فوکو تغییر داد.

به خاطر نظریات عمیق و دیدگاه انقلابی درباره جامعه، سیاست و تاریخ از سرشناسترین متفکران قرن بیستم محسوب می‌شود. همچنین فوکو جزو رهبران نظری پساساختارگرایی محسوب می‌شود.

فوکو از جمله منتقدان سنت روشنگری و از اندیشمندان جریان پساساختارگرایی و پسامدرنیسم است.او برای متمایز کردن روش خود از روش فلسفه هایی چون پدیدارشناسی و هرمنوتیک که معتقد به سوژه محوری و معنای نهایی هستند و حتی ساختارگرایی، از اصطلاح تبارشناسی استفاده می‏کند.

این کتاب برای نوبت اول و در 74 صفحه از سوی نشر مرکز منتشر شده است.