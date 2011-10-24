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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

آرای فوکو بررسی شد

آرای فوکو بررسی شد

کتاب "آشنایی با فوکو" نوشته پل استراترن با ترجمه پویا ایمان برای نوبت اول از سوی نشر مرکز منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پُل میشِل فوکو (زاده 15 اکتبر 1926 - درگذشت 24 ژوئن1983) فیلسوف، تاریخدان و متفکر معاصر فرانسوی است.

وی، فرزند "آن مالاپار" و جراح متمول "پل فوکو"، در 15 اکتبر 1926 در ناحیه سنت موار پوآیته فرانسه به دنیا آمد. بعدها اسم خود را به میشل فوکو تغییر داد.

به خاطر نظریات عمیق و دیدگاه انقلابی درباره جامعه، سیاست و تاریخ از سرشناسترین متفکران قرن بیستم محسوب می‌شود. همچنین فوکو جزو رهبران نظری پساساختارگرایی محسوب می‌شود.
 
فوکو از جمله منتقدان سنت روشنگری و از اندیشمندان جریان پساساختارگرایی و پسامدرنیسم است.او برای متمایز کردن روش خود از روش فلسفه هایی چون پدیدارشناسی و هرمنوتیک که معتقد به سوژه محوری و معنای نهایی هستند و حتی ساختارگرایی، از اصطلاح تبارشناسی استفاده می‏کند.
 
این کتاب برای نوبت اول و در 74 صفحه از سوی نشر مرکز منتشر شده است.
کد مطلب 1437370

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