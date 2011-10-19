ملت فلسطین باید تمام حقوق خود را بازپس بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سامی یونس" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با ابراز شادمانی از آزادی خود تاکید کرد: من همچنان از کامل نشدن توافق تبادل اسیران ناراحت هستم.

وی افزود: امیدوارم توافق میان حماس و اسرائیل تنها به تبادل اسرا ختم نشود. این اسیر فلسطینی با تمجید از حماس و تمام کسانی که در انجام این توافق نقش داشته اند، افزود: داستان ما روایت ملتی است که زندگی را دوست دارد و می خواهد این پیام را به کل جهان برساند. این حق ملت فلسطین است که تمام حقوق خود را به دست آورد و توافق تبادل اسرا موفقیتی بزرگ است که هنوز کامل نشده است.

یونس که از اعراب 1948 (داخل سرزمینهای اشغالی) به شمار می رود، مسن ترین اسیر در زندانهای اسرائیلی محسوب می شود که 29 سال پیش به اتهام کشتن یک نظامی رژیم غاصب صهیونیستی محکوم به حبس ابد شده بود. رژیم صهیونیستی در توافقات تبادل اسرا قبلی از آزادی وی سرباز می زد. علاوه بر سامی یونس، در جریان توافق تبادل اسرا چهار اسیر دیگر از مناطق اشغالی 1948 نیز آزاد شده اند.