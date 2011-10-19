برگزاری آزمون مشترک مدارس سمپاد و نمونه دولتی/ جزئیات آزمون جدید

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هم اکنون دو آزمون مدارس نمونه دولتی و مدارس سمپاد در کشور برگزار می شود که اکثر دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون سمپاد دارند، در نمونه دولتی هم شرکت می کنند و این امر موجب بروز استرس و اضطراب بین دانش آموزان می شود.

تا پیش از این آزمون مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان"سمپاد" به شکل جداگانه برگزار می شد.

وی درباره علل این اقدام اظهار کرد: برای جلوگیری از این استرس و اضطراب قصد داریم این دو آزمون را با هم ادغام کنیم ولی نحوه برگزاری آن هنوز مشخص نیست.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش کاهش هزینه ها و انرژی را یکی دیگر از دلایل برگزاری آزمون مشترک مدارس سمپاد و نمونه دولتی عنوان کرد و افزود: هم اکنون به دلیل برگزاری آزمونهای متنوع در استانها وقت و انرژی زیادی هزینه می شود که با برگزاری یک آزمون مشترک می توان از اتلاف آنها جلوگیری کرد.

عرفی با بیان اینکه آزمون مدارس سمپاد دومرحله ای است، گفت: می توان آزمون مرحله اول را مشترک بین مدارس نمونه دولتی و سمپاد و آزمون مرحله دوم را اختصاصی برای داوطلبان پذیرش در مدارس سمپاد برگزار کرد.

وی ادامه داد: هنوز درباره نوع ارزشیابی و نمره گذاری سئوالات این آزمون مشترک تصمیم گیری نکرده ایم.