سقف تسهیلات بهسازی نانواییها افزایش یافت

سید حمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در موافقتنامه جدید بهسازی نانواییها، سقف تسهیلات اعطایی از 40 میلیون به 150میلیون ریال برای هر واحد در مراکز استانها، 100میلیون ریال در شهرها و 200 میلیون ریال برای نانواییهای حجیم و نیمه حجیم افزایش یافته است.



وی سود این تسهیلات را 14 درصد اعلام کرد و افزود : 9 درصد این رقم را دولت و 5 درصد را هم نانوایان پرداخت می کنند.

وی گفت: با تسهیلاتی که از سال 84 تاکنون به نانوایان اعطا شده حدود 14 هزار واحد نانوایی در کشور بازسازی شده است و پیش بینی می شود با اعتبار تخصیص یافته امسال حدود 15 هزار واحد نانوایی دیگر بهسازی شود.

میرآفتاب اختصاص اعتبار برای بهسازی و نوسازی واحدهای خبازی را پیشفرض تولید کیفی نان دانست و افزود: بهسازی نانواییها هم از لحاظ بهداشتی و هم ایجاد فضای مناسب تر برای مشتریان، اقدامی موثر و مطلوب است و علاوه بر اینها استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات پخت جدید می‌تواند میزان مصرف انرژی را در واحدهای نانوایی تا حد چشمگیری کاهش دهد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان عنوان کرد: با اجرای کامل این طرح شاهد تحول عظیمی در روند تولید و افزایش کیفیت نان در کشور خواهیم بود.

وی گفت: آن دسته از خبازان گلستانی که تاکنون موفق به بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی خود نشده اند می توانند برای تسریع در فرآیند دریافت تسهیلات ارزان از طریق سامانه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام کنند.



وی گفت: ثبت نام در این طرح نیز از طریق آدرس الکترونیکی WWW.GTC-PORTAL.COM صورت می گیرد.

میرآفتاب ادامه داد: در این سامانه اطلاعاتی از قبیل مراحل اخذ تسهیلات ، دستورالعمل اعطای تسهیلات و سایر اطلاعات مورد نیاز نانوایان موجود است.