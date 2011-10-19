به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غنی ‌زاده صبح چهارشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان شوط افزود: به دلیل بارشهای شدید باران و تگرگ و جاری شدن سیل از ابتدای امسال تاکنون بیش از 80 میلیارد ریال به بخشهای کشاورزی، مسکن روستایی و شهری، راه های ارتباطی و زیر ساختهای این شهرستان خسارت وارد شده است .

وی تقویت تجهیزات و امکانات امدادی و شناسایی و تعیین نقاط پر حادثه خیز شهری و روستایی، نظارت بر وضعیت سیل و آبراه‌ها و تخلیه رسوبات از دهانه پلها و پیشگیری از تخلیه زباله و نخاله ساختمانی در بستر رودخانه ها را برای پیشگیری از بحران در این شهرستان بسیار مهم و موثر عنوان کرد و خواستار توجه مسئولان به این موضوع شد .

شوط از شهرستانهای شمال آذربایجان غربی بوده که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی همواره در معرض بارش تگرگ بوده و منازل، باغات و تاسیسات متحمل خسارتهای زیادی ناشی از جاری شدن سیلابهای شدید می شود.