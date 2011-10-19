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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

محفل انس با قرآن در بعثه رهبری در مدینه برگزار شد

محفل انس با قرآن در بعثه رهبری در مدینه برگزار شد

محفل انس با قرآن با حضور قاریان ممتاز جمهوری اسلامی ایران در محل بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سعید رحمانی سرپرست گروه کاروان نور( قاریان کشور) نخستین محفل انس با قرآن کریم امشب با حضور قاریان ممتاز جمهوری اسلامی اعزامی به سرزمین وحی، مسئولان بعثه، کارگزاران حج و زائران کاروانهای حج جمهوری اسلامی دیشب در محل بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد.

در این مراسم حسن حکیمی، صالح اطهری فر، سعید طوسی، سلیمانی حافظ قرآن و گروه هم خوانی و مدیحه سرایی طارق به اجرای برنامه پرداختند.
 

کد مطلب 1437396

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