نظاميان انگليسي براي فرار از گرما به يخچال متوسل شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازاين روزنامه، نيروهاي انگليسي حاضر درعراق به علت بالارفتن درجه هوا درعراق و گرماي شديد درخوابگاها امكان استراحت ندارند به همين خاطربراي خوابيدن ازيخچال هاي بزرگ استفاده مي كنند .

به نوشته روزنامه ديلي ميرور، استفاده ازاين يخچالها موجب شده كه تاحدي نياز برخي ازسربازان انگليسي را برطرف سازد اما به علت كمبود اين يخچالها افراد كمي مي توانند از آن استفاده نمايند.

اين روزنامه افزود: يك سرباز انگليسي كه داراي نشان قهرماني شنا است ودربخش پزشكي ارتش انگليس درعراق انجام وظيفه مي كند، مي كوشد براي جلوگير اي ازگرما زدگي خود از اين يخچالها استفاده كند اما برخي ازدوستان وي دچار گرما زد گي شدند به طوري كه حال برخي از آنها وخيم گزارش شده است .

روزنامه ديلي ميروگزارش داد كه يكي از سربازان به افسران انگليسي اطلاع داده است كه يك سربازدرحالي كه كمك هاي امدادي را دريافت كرده بود به يخچال آويزان شده است و اصرار بر ماندن دراين يخچال دارد .

اين سرباز انگليسي به اين روزنامه گفت: به گمانم اين سربازاحمق است كه اين قدر قادراست سرماي يخچال را تحمل كند ويا درون آن بخوابد بدون اينكه ازعواقب و پيامدهاي آن رنج ببرد .