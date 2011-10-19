منوچهر اکبری با اعلام این خبر به مهر گفت: به دعوت خانه کتاب از هفته گذشته مسئولیت ماهنامه ادبی کتاب ماه ادبیات را بر عهده گرفتم.

اکبری ادامه داد: هفته گذشته دفتر این ماهنامه ادبی به من تحویل شد. دفتر که می‌گویم، اتاقکی بود خاک گرفته در خانه کتاب که برای مجله در نظر گرفته شده و گویا تاکنون با وجود اینکه دفتر این ماهنامه بوده است، رفت و آمد چندانی در آن وجود نداشته است.

اکبری گفت: فرآیند انتشار این مجله به صورتی است که گویا قرار است دوستان صاحب اثر به صورت غیرمتمرکز در آن به ارائه اثر بپردازند. دوستان خانه کتاب تاکید دارند که مجله تا قبل از این آن طور که مورد انتظار بوده منتشر نمی‌شده و این دفتر نیز فعال نبوده که امیدوارم بتوانم در این حوزه توفیقی به دست آورم.

وی افزود: مجله اصولی تعریف شده از قبل دارد که دوستان قبل از من خارج از این اصول کار نمی‌کرده‌اند، اما خب گاهی باید می‌توان بالاتراز این اصول نیز حرکت کرد.

به گفته اکبری، ظرفیت این ماهنامه به اندازه‌ای است که می‌توان با وقت گذاشتن کافی، تکثر محور بیشتری به آن داد و فکر می‌کنم اگر خوب به این موضوع توجه کنیم، این ماهنامه ظرفیت رشد بالاتری نیز خواهد داشت. خانه کتاب البته معمولا نگاه کلیشه‌ای به این موضوع دارد.

اکبری درباره تغییراتی که در دوره فعالیت او در این ماهنامه صورت خواهد گرفت، گفت: یک ماهنامه ادبی تخصصی با توجه به شرایط موجود با دشواری‌های زیادی برای انتشار روبرو است که عمده آن مساله کمبود وقت است. در همین راستا درصددم جدای از دوستانی که با این مجله همکاری می‌کنند، برخی از دوستان صاحب قلم تازه را نیز به این ماهنامه بیاورم تا به تنوع موضوعات اضافه شود.