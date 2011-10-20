پنجاه و چهارمین زورخانه یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز هفته تربیت بدنی، پنجاه و چهارمین زورخانه استان یزد و بیست و یکمین زورخانه شهرستان یزد با حضور مسئولان و پیشکسوتان ورزش زورخانه ای و پهلوانی افتتاح شد.

این زورخانه در یکی از محلات قدیمی یزد به نام کسنویه احداث خواهد شد.

زورخانه کسنویه در زمینی به وسعت 280 مترمربع احداث می شود و زمین آن توسط یکی از خیران این محله برای احداث زورخانه اهدا شده است.

انتصاب مرشد یزدی به عنوان رئیس کمیته داوران انجمن مرشدان فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

مرشد یزدی به عنوان رئیس کمیته داوران انجمن مرشدان فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور منصوب شد.

از سوی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران، علیرضا حجتی یکی از مرشدان برجسته استان به عنوان رئیس کمیته داوران انجمن مرشدان فدراسیون انتخاب شد.

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی استان در شهرستان مهریز

رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان مهریز گفت: به مناست هفته تربیت بدنی و ورزش، یک دوره مسابقه دوچرخه سواری استقامت قهرمانی استان در مهریز برگزار شد.

محمدحسن لجه گفت: این مسابقات در رده های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در شهرستان مهریز برگزار شد.

وی افزود: در مسابقات دوچرخه سواری استقامت قهرمانی استان 59 رکابزن از شهرستان های میبد، ابرکوه، تفت، بافق، مهریز و یزد حضور داشتند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان مهریز افزود: رکاب زنان در گروه سنی بزرگسالان مسافت 70 کیلومتری و در گروه سنی جوانان 50 کیلومتری را رکاب زدند.

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی در شهرستان مهریز

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان مهریز برگزار شد.

این مسابقات با حضور 30 نفر و در سه رده سنی 20 تا 25 سال، 25 تا 30 سال و 30 تا 40 سال در مجموعه ورزشی شهید لجه مهریز برگزار شد.

در پایان این مسابقات و در رده سنی 20 تا 25 سال الهام حسینی نیا، نجمه زارع بیدکی و زهره زارع به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

در رده سنی 25 تا 30 سال فاطمه دهقان اول شد و حمیده واعظی و فاطمه واعظی به ترتیب بر سکوهای دوم و سوم ایستادند.

معصومه دهقان، ملوکه دهقان و پوررحیمیان در رده سنی 30 تا 40 سال نیز مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری پیشکسوتان استان در یزد

یک دوره مسابقه دوچرخه سواری پیشکسوتان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در یزد برگزار شد.

پیشکسوتان دوچرخه سواری استان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در جاده خضرآباد یزد با هم به رقابت پرداختند.

این مسابقات در سه گروه سنی 30 تا 34 سال، 60 تا 64 سال و بالای 70 سال برگزار شد.

در رده سنی 30 تا 34 سال سعید نیک راد، در گروه سنی 60 تا 64 سال محمد علی نوذری و در گروه سنی بالای 70 سال سید محمد مذهبی مقام نخست را از آن خود کردند.