شعر زمانی تاثیرگذار است که شاعرش ایمان داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ایثارگران، درباره انقلابهای ایجاد شده در منطقه و تاثیر ادبیات هنر در بیداری مردم این کشورها، گفت: به طور کلی بحث مقاومت در همه موضوعات یک مساله بسیار مهم است. بالاخص پایداری در مقابل زورگویان و چپاولگران و همچنین تجاوزگران. و این مقاومت باعث عزت و سربلندی و از افتخارات برجسته یک کشور محسوب میشود. در حقیقت اگر مقاومت و دفاع شکل نگیرد، بازتاب آن ذلت و خواری است.
وی افزود: بنابراین مقاومت و پایداری در هر کشوری منجر به سربلندی و افتخار برای نسلهای بعد هم میشود. بنابراین تبیین و فرهنگسازی ملتها با استفاده از این نوع ادبیات هنر که میتواند در عناوین مختلف مانند بحث شعر، فیلم و تئاتر و تمام موضوعات هنری ظهور کند، بسیار اثرگذار است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کنگره شعر کار بسیار خوبی است که شکل گرفته و انشاالله همانطور که برگزارکنندگان احساس مسئولیت کردند، بتوانند نه تنها امسال بلکه سالهای سال، این اقدام را انجام بدهند و اثر آن را در جامعه شاهد باشیم.
کوثری گفت: امیدواریم تا نسل جوان با اعتقاد به این گونه تعابیر، بتوانند مقاومت لازم را در مقابل تجاوزگران داشته باشند و این کشور را به پیش ببرند و ما را به هدف بلندی که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مشخص کردند، انشاالله برسانند.
وی در خصوص تاثیر اشعار حماسی در طول 8 سال دفاع مقدس و پایداری مردم، افزود: همانطور که میدانید تاثیر شعر یا خطابه برای مخاطب بسیار دلنشین است چون با احساسات انسان عجین است و البته بحث شعور هم یک مساله مهم است. ولی مساله احساسات و عاطفه قطعا میتواند در ارایه یک هنر خوب، اثرگزار و معنادار باشد.
عضو فراکسیون ایثارگران گفت: به همین دلایلی که ذکر شد، اگر این کار به صورت مستمر صورت بگیرد و هم شعرها با یک عمق بسیار خوب سروده شود، یقینا اثرات بسیار زیادی در جامعه و حتی رفتار انسانها با یکدیگر خواهد داشت. همگان شاهد هستند که اشعار حماسی شاعران در طول 8 سال دفاع مقدس، در روحیه رزمندگان و تهییج آنها بسیار موثر بود. رزمندگانی بودند که خودشان فیالبداهه همزمان با صحنههایی که به وجود میآمد شعر و خطابه میگفتند، یا در اکثر موارد سخنرانیهایی هم توسط فرماندهان و روحانیون انجام میشد که همگی با تاثیر مثبتی در پیشرفت کار و تهییج کردن رزمندههایی که برای شب عملیات خودشان را آماده میکردند، همراه بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: کارهای هنری و به خصوص شعر زمانی میتواند تاثیرگذار باشد که شاعر یا خلقکننده اثر، خودش از اعتقاد و ایمان قوی برخوردار باشد. در این صورت است که یک اثر هنری و یا شعر میتواند یک ملت یا جامعه را به حرکت درآورد و در آنها انگیزه به وجود بیاورد. چون نسل جوان به راحتی، هر مسالهای را قبول نمیکند و به اعمال و رفتار خلقکننده اثر هنری نگاه میکنند.
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