  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

حجت الاسلام اسماعیلیان:

آزمون مفاهیم و حفظ قرآن در لرستان برگزار می‌شود

آزمون مفاهیم و حفظ قرآن در لرستان برگزار می‌شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از برگزاری آزمون مفاهیم و حفظ قرآن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اسماعیلیان با اشاره به برگزاری آزمون مفاهیم و حفظ قرآن ویژه مؤسسات قرآنی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار داشت: این آزمون همزمان با سراسر کشور روز جمعه، 29 مهر در لرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: تعداد یک‌هزار و 656 نفر در لرستان در 12 حوزه امتحانی در زمینه مفاهیم و حفظ قرآن با هم به رقابت می‌پردازند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ادامه داد: این آزمون قرآنی در رشته‌های مفاهیم کدهای 1001، 1002، 1006، 1007 و 1008 و حفظ قرآن در بخشهای حفظ 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء و کل قرآن برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اسماعیلیان گفت: شهرستان خرم‌آ‌باد با 503 نفر و شهرستان الشتر با 33 نفر به ترتیب بیشترین و کمترین آمار شرکت کننده در این آزمون قرآنی را دارند.

کد مطلب 1437418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها