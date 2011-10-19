شاگردان ویسی در دیدار تدارکاتی از سد امید صبا گذشتند

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که صبای قم در هفته یازدهم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر شنبه آینده مقابل شهرداری تبریز قرار می گیرد شاگردان عبدالله ویسی پیش از این بازی در دیداری تدارکاتی برای محک آخرین وضعیت آمادگی خود برابر تیم امید به میدان رفتند.



برتری 6 بر دو شاگردان ویسی مقابل امیدها



صبای قم که این روزها زیر نظر عبدالله ویسی و سایر همکارانش در کادر فنی، سخت و کاملا جدی برای دیدارهای باقیمانده در هفت هفته پایانی از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های آماده می‌شود، شامگاه سه‌شنبه در زمین اختصاصی تمرینات خود، میزبان تیم امید صبا بود و با برتری شش بر دو میدان را ترک کرد.



محک امیدهای صبا در آستانه دیدار با ابومسلم



در این دیدار شاگردان سیدمحسن بابامیری در تیم امید صبای قم که خود را برای حضوری موفق در فصل جدید مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی امید باشگاههای کشور آماده می کنند، سعی در ارائه بازی بسیار خوب برابر شاگردان عبدالله ویسی داشتند اما در نهایت نتیجه را به تیم پر انگیزه بزرگسالان صبا واگذار کردند تا بیشتر از گذشته نقاط ضعف خود را در آستانه بازی با ابومسلم مشهد پوشش دهند.



3 گل شاگردان ویسی در نیمه نخست



امیدهای صبا که در روزهای اخیر بازیهای بسیار خوبی در دیدارهای مختلف تدارکاتی برابر تیم هایی نظیر پرسپولیس تهران، وحدت تهران، سایپا البرز و چندین رقیب دیگر از خود به نمایش گذاشتند با توجه به میل و انگیزه بسیار بالایی که از قرار گرفتن در مقابل بازیکنان تیم بزرگسالان و همچنین به نمایش گذاشتن تواناییهای خود دارند سعی کردند در این دیدار نیز بهترین بازی خود را ارائه کنند اما در نیمه نخست سه گل از حریف خود دریافت کردند و در نیمه دوم دو بار موفق به گشودن دروازه تیم بزرگسالان شدند.



فرشاد محمدی و آرش عبدولی گلزنان امیدها مقابل صبا



این دیدار در حالی به برتری بزرگسالان صبا انجامید که امیدها در آستانه دیدار نخست خود در لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاههای کشور مقابل ابومسلم مشهد سعی داشتند با ارائه بازی هماهنگ خود شاگردان عبدالله ویسی را نیز در این دیدار غافلگیر کنند اما آنها تنها دو بار توسط فرشاد محمدی و آرش عبدولی موفق به گلزنی شدند.



عنایتی و نوری بهترین گلزنان صبا



این در حالی است که غلامرضا عنایتی و میلاد نوری هر کدام دو بار، مجید هوتن و میلاد سلیمان فلاح نیز هر کدام یکبار برای تیم بزرگسالان صبای قم گلزنی کردند تا در نهایت این دیدار به برتری شش بر دو تیم بزرگسالان صبا بینجامد.



جدال صبای قم با شهرداری تبریز در هفته یازدهم



تیم فوتبال صبای قم خود را برای دیدار با شهرداری تبریز در هفته یازدهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت 15:30 دقیقه روز شنبه سی ام مهر ماه در قم آماده می‌کند و امیدهای صبای قم نیز آماده بازی روز شنبه خود در هفته نخست لیگ برتر فوتبال امید مقابل ابومسلم مشهد می شوند.