به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنفرانس و کارگاه سلولهای بنیادی عصبی از 4 تا 8 آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

این کنفرانس چهار روزه با شرکت متخصصان و اندیشمندان داخل و خارج کشور در حوزه یاخته های بنیادین عصبی در روزهای 5 و 6 آبان در مرکز بین المللی همایشهای رازی و بخش کارگاهی آن از روز 4 تا 8 آبان ماه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود.



صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ریاست جمهوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران و برخی شرکتهای دانش بنیان و پژوهشکده های داخلی و خارجی از جمله برگزار کنندگان این کنفرانس و کارگاه هستند.