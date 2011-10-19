جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کنکور ارشد 90 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آن دسته از داوطلبانی که متقاضی کد محلهای تحصیلی از کد رشته‌های امتحانی مندرج در سازمان سنجش بودند و فهرست اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در سایت سازمان درج شده، باید در یکی از روزهای یکشنبه و یا دوشنبه اول و دوم آبان با همراه داشتن مدارک ثبت‌نامی به موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند.

آن دسته از داوطلبانی که متقاضی کد رشته‌ محل یا کد رشته محلهای تحصیلی بورسیه، دارای شرایط خاص، مجازی و یا بین‌الملل از موسسات این اطلاعیه بوده‌اند و فهرست اسامی آنان در سایت سنجش در ردیف معرفی شدگان چند برابر درج شده نیز باید برای انجام مصاحبه و سایر مراحل مورد لزوم به ارگان بورسیه و یا موسسه آموزش عالی مربوطه مراجعه کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، نتایج نهایی کد رشته محلهای تحصیلی از رشته‌های بورسیه، دارای شرایط خاص، مجازی و بین‌الملل پس از دریافت نتایج مصاحبه و انجام گزینش نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

ردیف نام موسسه تاریخ توضیحات 1 پژوهشکده غیر انتفاعی علوم شناختی (تهران) امتحانات از 7 تا 9 آبان برگزاری امتحان زبان، هوش و مصاحبه 2 دانشکده معارف قرآنی (اصفهان) برنامه امتحان به تفکیک خواهران و برادران از 7 تا 12 آبان انجام مراحل آزمون و مصاحبه 3 دانشگاه ادیان و مذاهب (قم) - زمان و آدرس محل مصاحبه در سایت اینترنتی دانشگاه 4 دانشگاه امام رضا (ع) (مشهد) زمان ثبت نام در سایت دانشگاه از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت دوره‌های مجازی مصاحبه به عمل نمی آید و پذیرش بر اساس نمرات اکتسابی در آزمون است 5 دانشگاه سیستان و بلوچستان

- زمان و آدرس محل مصاحبه در سایت اینترنتی دانشگاه 6 دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشگاه برای پذیرش دانشجو در دوره مجازی مصاحبه برگزار نمی کند و اسامی پذیرفته شده نهایی هستند 7 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مراجعه به سایت دانشگاه 3 روز پس از انتشار اسامی ادامه مراحل آزمون کتبی و مصاحبه 8 دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک‌ اشتر مصاحبه از 8 تا 11 آبان انجام مصاحبه 9 دانشگاه‌ قم - دانشگاه برای پذیرش دانشجو در دوره مجازی مصاحبه برگزار نمی کند و اسامی پذیرفته شده نهایی هستند 10 دانشگاه‌ مذاهب اسلامی از 10 آبان انجام مراحل مصاحبه شفاهی 11 دانشگاه‌ مفید قم - زمان و آدرس محل مصاحبه در سایت اینترنتی دانشگاه 12 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی امیرالمومنین(ع)(اهواز) از 7 آبان به مدت سه روز انجام مراحل مصاحبه 13 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره - زمان و آدرس محل مصاحبه در سایت اینترنتی دانشگاه 14 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مجازی نور طوبی (تهران) - دانشگاه برای پذیرش دانشجو در دوره مجازی مصاحبه برگزار نمی کند و اسامی پذیرفته شده نهایی هستند 15 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مهر البرز (تهران) - زمان و آدرس محل مصاحبه در سایت اینترنتی دانشگاه

سازمان سنجش همچنین توضیحاتی درباره تغییرات برخی کد رشته ها اعلام کرده است. بر اساس نظر دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی عنوان گرایش کدرشته محلهای 9635 و 9636 از کدرشته امتحانی 1206 (رشته زیست فناوری"بیوتکنولوژی") میکروبی بوده و محل تحصیل آن پردیس علوم و فناوریهای نوین دانشگاه سمنان است.

بر اساس نظر دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ظرفیت پذیرش کدرشته امتحانی 1215 و ظرفیت پذیرش کدرشته محل 8174 از کدرشته امتحانی 1703 دانشگاه زابل حذف شده است.

پذیرفته شدگان مندرج در این اطلاعیه که پیش از این در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته‌اند، لازم نیست از محل قبولی قبلی انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولی مندرج در این اطلاعیه، مدارک ثبت نامی افراد مذکور از محل قبولی قبلی آنان درخواست می شود. قبولی قبلی آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان در این اطلاعیه به عنوان پذیرفته شده درج شده، لغو است.

آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در دوره‌های روزانه به همراه این اطلاعیه در سایت اینترنتی این سازمان درج شده، حتی در صورت عدم ثبت نام در محل قبولی مندرج در این اطلاعیه نیز، حق ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 را ندارند.

چنانچه قبولی قبلی آنان نیز مربوط به دوره روزانه باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل در رشته‌های تکمیل ظرفیت حق شرکت درآزمون سال بعد را نخواهند داشت. عدم مراجعه در تاریخهای مقرر به منزله انصراف از تحصیل در کد رشته محل ذیربط تلقی می شود.