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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

رقابتهای بین المللی موجب رشد ورزش بانوان گلستان می شود

رقابتهای بین المللی موجب رشد ورزش بانوان گلستان می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری گلستان گفت: رقابتهای بین المللی تنیس روی میز می تواند کمک خوبی در جهت رشد و ارتقاء ورزش بانوان استان به لحاظ فنی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح چهارشنبه در جمع ورزشکاران تنیس استان افزود: امروز در کشورهای مختلف دنیا به خصوص جمهوری اسلامی ایران، عرصه های خوبی برای ورزش بانوان به وجود آمده است و با همتی که بانوان ایرانی دارند در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی به خوبی درخشیده اند.

وی تصریح کرد: جدا از بحث رقابتهای ورزشی مختلف، بانوان ایران در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جهان موفقیتهای چشمگیری را داشته اند.

وی ادامه داد: برگزاری این رقابتها در گلستان نشان از توان بالای ورزشکاران این استان در عرصه های مختلف دارد و این جای افتخار است که بانوان گلستان دارای توانمندیهای بیشماری هستند.

معاون استاندار گلستان در ادامه گفت: تمام تلاش برنامه ریزان استان، در جهت تقویت، رشد و توسعه فعالیتهای بانوان به خصوص در زمینه ورزش با توجه به پتانسیل و استعدادی بالا است و تا آن زمان که عقب ماندگی های بانوان این استان جبران نشود از تلاش و برنامه ریزی برای آنان دست برنمی داریم.

کد مطلب 1437431

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