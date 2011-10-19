استقبال مجمع بین المجالس از قوانین حوزه زنان مصوب در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تنها نماینده زن کشورمان

در مجمع اجلاس بین المجالس جهان در گفتگوی مستقیم از محل برگزاری این اجلاس در برن سوئیس با رادیو البرز،

دستاوردهای این سفر را تشریح کرد.



وی در ابتدای سخنانش گفت: خداوند را شاکرم که فرصتی حاصل شد تا بار دیگربه عنوان نماینده کشورمان در یک صد و بیست و پنجمین اجلاس جهانی بین المجالس حضور داشته باشم تا با همراهی سایر همکاران بتوانیم پیام نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایندگان مجالس کشورهای عضو برسانیم.



وی ادامه داد: مجمع بین المجالس با حضور نمایندگان مجالس جهان به محلی برای تبادل افکار تبدیل شده و بنده به عنوان

عضوکمیته زنان این اجلاس برای هفتمین بار افتخار حضور را یافته ام.



نماینده مردم کرج اضافه کرد: بررسی تحولات و قوانینی که در خصوص زنان کشورمان رخ داده دراین نشست مهم، مورد توجه بوده است.

آجرلو تصریح کرد: سه محور اصلی بهداشت و درمان زنان و کودکان، نقش زنان در انقلابهای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و موضوع ثروت و قدرت و لزوم توزیع عادلانه ثروت درجهان در این اجلاس مورد توجه قرار گرفته و زوایای مختلف بحث از سوی نمایندگان حاضر بررسی شد.



انتخاب وزیر زن به عنوان وزیر بهداشت و درمان، انجام واکسیناسیون زنان باردارو کودکان به صورت رایگان، بالا رفتن شاخصه های امید به زندگی، بالارفتن آمار میزان، سلامت جامعه و کاهش میزان مرگ و میر کشورمان از جمله مواردی بود که آجرلو طرح آنها را در این اجلاس یادآور شد.

وی در ادامه سخنان خود با رادیو البرز بیان کرد: قوانین مربوط به حوزه زنان که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده از نقاط عطف اعلام مواضع کشورمان بود که مورد استقبال نمایندگان دیگر کشورها نیز قرار گرفت.



نماینده مردم کرج افزود: بمباران زنان بحرینی و آسیب هایی که متوجه آنان و زنان دیگر کشور های انقلابی بوده از موارد برجسته ای بود که در اجلاس بین المجالس جهانی طرح و برلزوم نظارت دقیق تر دستگاه های مسئول بین المللی تأکید شد.