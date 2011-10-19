سن ناوگان راهداری کشور بالاست

عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری برای نوسازی و تجهیز ناوگان راهداری کشور به ماشین آلات راهداری 500 میلیارد ریال اعتبار در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل کشور قرار داده شد.

وی تصریح کرد: با این اعتبار یک هزار دستگاه ماشین آلات راهداری در راهدارخانه های کشور نوسازی و بازسازی می شود.

حسن نیا گفت: برنامه سازمان راهداری و حمل و نقل کشور کاهش سن ناوگان راهداری به 15 سال تا پایان برنامه پنج است و برای تحقق این کار باید سالانه 300 دستگاه ماشین آلات راهداری ما نوسازی و بازسازی شود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته یک هزار دستگاه ماشین أآلات راهداری در سطح کشور بازسازی و نوسازی شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

حسن نیا به ایمن سازی راههای کشور اشاره کرد و اظهارداشت: ما برای ایمن سازی راههای کشور و حذف نقاط حادثه خیز در سالجاری سه هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار داریم و ایمن سازی جاده نیز در جهت کاهش سوانح رانندگی سالانه به طور میانگین 10 درصد است.

