  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

حسن نیا در گفتگو با مهر:

سن ناوگان راهداری کشور بالاست

سن ناوگان راهداری کشور بالاست

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون راهداری و هماهنگی امور استانهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: در حال حاضر سن ماشین آلات راهداری در سطح کشور به طور میانگین بین 20 تا 25 سال است.

عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری برای نوسازی و تجهیز ناوگان راهداری کشور به ماشین آلات راهداری 500 میلیارد ریال اعتبار در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل کشور قرار داده شد.

وی تصریح کرد: با این اعتبار یک هزار دستگاه ماشین آلات راهداری در راهدارخانه های کشور نوسازی و بازسازی می شود.

حسن نیا گفت: برنامه سازمان راهداری و حمل و نقل کشور کاهش سن ناوگان راهداری به 15 سال تا پایان برنامه پنج است و برای تحقق این کار باید سالانه 300 دستگاه ماشین آلات راهداری ما نوسازی و بازسازی شود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته یک هزار دستگاه ماشین أآلات راهداری در سطح کشور بازسازی و نوسازی شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

حسن نیا به ایمن سازی راههای کشور اشاره کرد و اظهارداشت: ما برای ایمن سازی راههای کشور و حذف نقاط حادثه خیز در سالجاری سه هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار داریم و ایمن سازی جاده نیز در جهت کاهش سوانح رانندگی سالانه به طور میانگین 10 درصد است.
 

کد مطلب 1437440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها