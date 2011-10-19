به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی که دیوید بکهام و رابی کین را در اختیار دارد قرار است در تاریخ 6 دسامبر با "ملبورن ویکتوری" دیدار کند. این در حالی است که این تیم قبل از حضور در استرالیا دو دیدار دوستانه با تیم های منتخب اندونزی و سنگاپور برگزار خواهد کرد.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، لس آنجلس گالکسی در اواخر نوامبر در دیداری دوستانه که در جاکارتا برگزار می شود با برگزیده ای از بازیکنان اندونزی دیدار می کند و اوایل دسامبر نیز با تیم سنگاپور دیدار خواهد کرد.

البته خبر برگزاری این دو دیدار دوستانه هنوز از سوی باشگاه آمریکایی تایید نشده اما برگزاری دیدار گالکسی با "ملبون ویکتوری" استرالیا قطعی است.