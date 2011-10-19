به گزارش خبرگزاری مهر، کشور نیوزیلند به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت در سال 2012 با شعار «زمانی که شما میخوابید، ما مدت زیادی بیداریم» به نمایشگاه سال آینده خواهد آمد.
در مراسم معرفی میهمان ویژه شصت و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت که در حضور خبرنگاران برگزار شد، جمعی از مسئولان وزارت فرهنگ و میراث فرهنگی این کشور به همراه نویسندگان و هنرمندان مشهور و مدیران نمایشگاه حضور داشتند.
لوئیس هولدن، معاون وزیر فرهنگ و میراث فرهنگی نیوزیلند، انتخاب کشورش به عنوان میهمان ویژه - افتخاری - نمایشگاه 2012 را فرصتی منحصر به فرد برای معرفی توانمندیها و تنوع فرهنگی نیوزیلند دانست.
تانئا یکه، مدیر پروژه نیوزیلند در نمایشگاه سال آینده، در این مراسم در سخنانی گفت: حضور نیوزیلند به عنوان میهمان افتخاری نمایشگاه 2012 یک فرصت و سکوی بیسابقه برای نویسندگان، ناشران و هنرمندان ما برای به اشتراک گذاشتن خلاقیتهایشان خواهد بود.
وی از برنامههای متنوع فرهنگی این کشور در نمایشگاه سال آینده خبر داد.
همچنین باس، مدیر اجرایی نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت، اظهار امیدواری کرد، فرصتی که در اختیار نیوزیلند قرار گرفته است، موجب معرفی ادبیات جدید این کشور شود. او گفت از این کشور هیچ چیز نمیداند و چه زیباست که نمایشگاه فرانکفورت، عاملی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ادبی کشورهای میهمان است.
گفتنی است، میهمانان ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت از فرصتهای بیشتری برای معرفی تواناییهای علمی و فرهنگی کشور خود بهرهمند میشوند.
شصت وچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت از 10 تا 14 اکتبر 2012 در فرانکفورت برگزار خواهد شد.
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