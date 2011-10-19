واکنش کویت به سناریوی ترور/ اظهارات الخرافی پس از دیدار با لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره لبنان، "جاسم الخرافی" پس از دیدار با "علی لاریجانی" در سوئیس گفت : لاریجانی گفت که متهم موردنظر آمریکا شخصیتی لاابالی و دیوانه دارد که از 30 سال پیش از ایران تبعید شده است.

وی بدون اشاره به بی اساس بودن ادعای آمریکا در اظهاراتی تامل برانگیز افزود : ضرورت دارد که طرف ایرانی سیاست واضح و روشنی درباره مسائل داشته باشد تا به یکباره این مسائل روی هم انباشته نشود و واکنشهای منفی ایجاد کند.

خاطر نشان می شود دولت آمریکا که درپی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از هزار شهر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تلاش برای گمراه کردن جهانیان از این تحرکات مردمی به جوسازی علیه ایران روی آورد و در اظهار نظری عجیب مدعی دست داشتن تهران در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد.

اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا سه شنبه 19 مهر در یک کنفرانس مطبوعاتی که شبکه‌های الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مستقیم ادعاهای بی اساس وی علیه ایران پرداختند، مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کر، نشان داد.