رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آمل افزایش یافت

علی محمد صفانیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته های فنی و مهندسی این واحد شامل مهندسی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، مهندسی عمران راه و ترابری، علوم وصنایع غذایی، مهندسی کشاورزی زراعت، مهندسی معماری، تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی مواد غذایی بوده و در دانشکده علوم پایه رشته های شیمی آلی، زیست شناسی میکروبیولوژی جذب دانشجو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای تشکیل کلاسها در تمامی این رشته ها درترم جاری صورت گرفته است افزود: در رشته های علوم انسانی، آموزش زبان انگلیسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، علوم سیاسی، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت مالی، حسابداری، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایشهای فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی از جمله رشته های جدید مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی ادامه داد: هم اکنون تعداد دانشجویان این واحد دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد که در حال تحصیل هستند به بیش از شش هزار دانشجو افزایش یافته است.

صفانیا با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی با سه رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی درسال 79 فعالیت خود را آغاز کرد ادامه داد: با ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی واحد آملی به شعبه علوم و تحقیقات تعداد رشته های تحصیلی دراین واحد دانشگاهی اکنون به حدود 90 رشته درمقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشانسی ارشد افزایش یافته است.

وی ابراز امیداوری کرد: با تصویب مصوبه تاسیس شعبه علوم و تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، رشته های مورد نیاز، تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکتری در این واحد دانشگاهی افزایش یابد.